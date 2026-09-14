Арест банковского счета: сколько денег останется у должника

Мужчина у банкомата. Фото: Новини.LIVE

Когда у человека есть долг, исполнитель может наложить арест на его деньги в банке. Многие думают, что после этого все средства становятся полностью недоступными. На самом деле во время военного положения есть возможность пользоваться частью денег. Известно, в каких случаях арест снимается и что нужно сделать, чтобы вернуть хотя бы часть средств.

Об этом сообщает Новини. LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Почему могут наложить арест на деньги на счете

Если человек не выполняет судебное решение, начнут принудительное взыскание его денег. Речь идет как о гривнах, так и о средствах в иностранной валюте, а также о деньгах на счетах в банках.

Арест налагает государственный или частный исполнитель своим постановлением. Это делается для того, чтобы обеспечить исполнение решения и сохранить средства для погашения долга.

Какие средства не подлежат аресту

Закон защищает определенные счета и отдельные виды выплат. Среди них:

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выходное пособие после увольнения;

компенсация расходов в связи с переводом на работу в другой населенный пункт или служебной командировкой;

материальная помощь лицам, утратившим право на пособие по безработице;

пособие в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие при рождении ребенка;

пособие при усыновлении ребенка;

выплаты на детей, в отношении которых установлена опека или попечительство;

пособие на лечение;

пособие на погребение;

отдельные выплаты в связи с ущербом здоровью или потерей кормильца.

Что делать, если арестовали защищенные средства

Дело в том, что исполнитель видит только информацию о счете, которую ему передает банк. Если банк не сообщил, что счет имеет специальный режим использования, исполнитель может не знать, что эти деньги трогать нельзя. Поэтому должнику стоит самому подать документы, подтверждающие, что средства имеют защищенный статус.

Когда арест счета могут снять

Существует несколько ситуаций, когда деньги освобождаются от ареста. Например, если банк подтвердил специальный режим счета или то, что взыскание с этих средств запрещено законом. Арест также могут снять после полного погашения суммы, необходимой для удовлетворения требований всех взыскателей, уплаты исполнительного сбора, расходов и штрафов. Еще одно основание — полный расчет за имущество должника, приобретенное на электронных торгах.

В случае задолженности по периодическим платежам арест могут снять, если решение можно исполнить иным способом. В некоторых ситуациях арест могут снять и по решению суда.

Как пользоваться арестованными деньгами

Если счета человека арестованы, он может выбрать один текущий счет для повседневных расходов. В течение месяца с него можно тратить сумму в пределах двух минимальных зарплат — то есть не более 17 294 гривен. Из этой суммы также можно оплачивать налоги и сборы.

Если же счетов несколько и они открыты в разных банках, для таких операций можно выбрать только один счет в одном банке. То же самое касается ситуации, когда в отношении человека возбуждено несколько исполнительных производств. Для всех них определяется один счет. Количество производств не увеличивает сумму, которой можно пользоваться ежемесячно.

Что нужно сделать должнику

Должник должен подать заявление исполнителю, наложившему арест. Сделать это можно лично, по почте или в электронной форме. В заявлении необходимо указать номер выбранного счета и название банка.

После этого исполнитель должен в течение двух рабочих дней вынести постановление об определении счета. Не позднее следующего рабочего дня постановление направляется в банк.

Если у человека есть другие исполнительные производства, информация об определенном счете также передается другим исполнителям. То есть не нужно подавать отдельные заявления в каждое из них.

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