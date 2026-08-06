Атака на энергосистему Украины: какие регионы остались без электричества и введут ли ограничения 6 августа

Электросети, женщина в темноте. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Российские удары вновь оставили тысячи украинцев без электроэнергии. Утром 6 августа были зафиксированы отключения электроэнергии в пяти областях, а в Донецкой области во время вражеской атаки на энергообъект пострадал работник энергетической отрасли. Несмотря на сложную ситуацию, энергетики заверили, что массовых отключений по всей стране пока не прогнозируется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Какие регионы остались без электроснабжения

По информации энергетиков, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно без электроэнергии остаются часть потребителей в:

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской;

Сумской;

Харьковской областях.

Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

В Донецкой области ранен энергетик

Во время очередной атаки российских войск на энергетический объект в Донецкой области ранение получил сотрудник энергетической компании. Пострадавшего госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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Будут ли графики отключений

По состоянию на утро 6 августа введение ограничений на электроснабжение в Украине не прогнозируется. Впрочем, украинцев призывают в течение дня экономно пользоваться электроэнергией. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и облегчит ее работу в условиях постоянных российских атак.

О возможных изменениях в электроснабжении потребителям рекомендуется узнавать на официальных ресурсах своих операторов систем распределения электроэнергии.

При каком сценарии могут ввести ограничения на электроснабжение

Все будет зависеть от того, как долго продлится сильная жара. Если температура в ближайшие недели не будет резко расти, украинцы вряд ли почувствуют какие-либо ограничения.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, решающим фактором станет температура воздуха. Если она в течение короткого времени будет держаться на уровне +30…+34 °C, имеющихся мощностей должно хватить для стабильной работы энергосистемы.

Проблемы могут возникнуть только в случае продолжительной жары с температурой выше +35 °C, когда из-за массового использования кондиционеров резко возрастает потребление электроэнергии. В таком случае возможно введение почасовых отключений, но они, по предварительным оценкам, будут длиться не более 2–3 часов и коснутся преимущественно вечернего пикового периода — примерно с 18:00 до 22:00.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в случае введения почасовых графиков отключений света одновременно могут отключаться две очереди. По словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, такой сценарий возможен только в часы пиковой нагрузки, если энергосистеме понадобится дополнительная балансировка.

Также Новини.LIVE писали о главных угрозах для энергетики зимой. Эксперты отмечают, что все будет зависеть от того, удастся ли защитить энергетические объекты от новых российских атак, ведь именно от этого зависит, будет ли зимой свет в домах украинцев.