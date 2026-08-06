Атака на енергосистему України: які регіони знеструмлено та чи будуть обмеження 6 серпня

Електромережі, жінка у темряві. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Російські удари знову залишили тисячі українців без електроенергії. Вранці 6 серпня зафіксовані знеструмлення у п'яти областях, а на Донеччині під час ворожої атаки на енергооб'єкт постраждав працівник енергетичної галузі. Попри складну ситуацію, енергетики заспокоїли, що масових відключень для всієї країни наразі не прогнозують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Які регіони залишилися без електропостачання

За інформацією енергетиків, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово без електроенергії залишаються частина споживачів у:

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській;

Сумській;

Харківській областях.

Відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

На Донеччині поранено енергетика

Під час чергової атаки російських військ на енергетичний об'єкт у Донецькій області поранення отримав працівник енергетичної компанії. Постраждалого госпіталізували. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

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Чи будуть графіки відключень

Станом на ранок 6 серпня застосування обмежень електропостачання в Україні не прогнозується. Втім, українців закликають протягом дня ощадливо користуватися електроенергією. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та полегшить її роботу в умовах постійних російських атак.

Про можливі зміни в електропостачанні споживачам рекомендують дізнаватися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу електроенергії.

За якого сценарію можуть запровадити обмеження світла

Усе залежатиме від того, наскільки довго триматиметься сильна спека. Якщо температура найближчими тижнями різко не зростатиме, українці навряд чи відчують будь-які обмеження.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, вирішальним фактором стане температура повітря. Якщо вона нетривалий час утримуватиметься на рівні +30…+34 °C, наявних потужностей має вистачити для стабільної роботи енергосистеми.

Проблеми можуть виникнути лише у разі тривалої спеки понад +35 °C, коли через масове використання кондиціонерів різко зростає споживання електроенергії. У такому випадку можливе запровадження погодинних відключень, але вони, за попередніми оцінками, триватимуть не більше 2–3 годин і стосуватимуться переважно вечірнього пікового періоду — приблизно з 18:00 до 22:00.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у разі запровадження погодинних графіків відключень світла одночасно можуть вимикати дві черги. За словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, такий сценарій можливий лише у пікові години, якщо енергосистемі знадобиться додаткове балансування.

Також Новини.LIVE писали про головні загрози для енергетики взимку. Експерти зазначають, що все залежатиме від того, чи вдасться захистити енергетичні об'єкти від нових російських атак, адже саме від цього залежить, чи буде взимку світло в оселях українців.