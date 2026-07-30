Последствия атаки на энергетику 30 июля: без света остались пять областей, погиб энергетик

Парень пишет в тетради при свете настольной лампы, линии электропередач. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Враг продолжает наносить удары по украинской энергетике. В ночь на 30 июля под ударом оказались энергообъекты в нескольких областях. Без электроснабжения временно остались жители Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей.

Об этом сообщили в Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Где ситуация наиболее сложная

Из-за ночного обстрела больше всего пострадала Сумская область — там без света осталась значительная часть жителей Сум и прилегающих населенных пунктов. Облэнерго сообщало об аварийных отключениях в части региона.

В остальных пострадавших областях отключение электроэнергии также коснулось части потребителей. Энергетики уже работают над восстановлением.

Погиб энергетик

Атака унесла жизнь человека. В Днепропетровской области от ночного удара погиб энергетик. Минэнерго выразило соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего.

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Что с восстановлением и ограничениями

Ремонтные бригады уже работают там, где позволяет обстановка с безопасностью, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. На сегодняшний день применение графиков ограничений не прогнозируется, однако ситуация может меняться. Актуальную информацию следует проверять на официальных ресурсах своих облэнерго.

Энергетики также советуют перенести активное потребление электроэнергии на дневное время — с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на сеть меньше.

Также Новини.LIVE рассказывали о будущей энергонезависимости Европы. В море недалеко от берегов Кипра обнаружили месторождение газа. Специалисты проводили более 4 лет исследований, чтобы понять целесообразность и возможность прокладки нового газопровода. В итоге энергетические компании TotalEnergies и Eni сообщили, что новый трубопровод будет построен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что после атак электроснабжение будет восстанавливаться быстрее. В ДТЭК обновили приложение для аварийных бригад, которое позволяет быстрее находить неисправности и восстанавливать электроснабжение. Отныне украинцам не нужно тратить много времени на поиск необходимых документов или лишней информации.