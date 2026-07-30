Наслідки атаки на енергетику 30 липня: без світла п'ять областей, загинув енергетик

Хлопець пише в зошиті під настільною лампою, лінії електропередач. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Ворог продовжує бити по українській енергетиці. В ніч проти 30 липня під ударом опинилися енергооб'єкти в кількох областях. Без електропостачання тимчасово залишилися мешканці Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Сумської, Харківської та Черкаської областей.

Про це повідомили в Міненерго, передають Новини.LIVE.

Де найскладніша ситуація

Через нічний обстріл найбільше постраждала Сумщина — там без світла залишилася значна частина мешканців Сум та навколишніх громад. Обленерго повідомляли про аварійні відключення в частині регіону.

У решті постраждалих областей знеструмлення також торкнулося частини споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням.

Загинув енергетик

Атака забрала життя людини. На Дніпропетровщині від нічного удару загинув енергетик. Міненерго висловили співчуття родині, друзям та колегам загиблого.

Читайте також:

Що з відновленням та обмеженнями

Ремонтні бригади вже працюють там, де дозволяє безпекова ситуація, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців. На сьогодні застосування графіків обмежень не прогнозується, проте ситуація може змінюватися. Актуальну інформацію варто перевіряти на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Енергетики також радять перенести активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 16:00, коли навантаження на мережу менше.

Також Новини.LIVE розповідали про майбутню енергонезалежність Європи. В морі недалеко від берегів Кіпру знайшли родовище газу. Спеціалісти проводили понад 4 роки досліджень, щоб зрозуміти доцільність та можливість проведення нового газопроводу. Зрештою енергетичні компанії TotalEnergies и Eni повідомили, що новому трубопроводу бути.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що світло після атак відновлюватимуть швидше. В ДТЕК оновили застосунок для аварійних бригад, який дозволяє швидше знаходити несправності та відновлювати електропостачання. Відтепер українцям не потрібно багато часу, щоб шукати необхідні документи чи зайву інформацію.