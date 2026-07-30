Аномальная жара добавит проблем: украинцев предупредили о ситуации со светом
В Украину надвигается сильная жара, которая, как правило, может привести к резкому росту потребления электроэнергии. Уже на следующей неделе нагрузка на энергосистему может увеличиться примерно на 1 ГВт. В связи с этим энергетики уже сейчас готовятся к пиковым нагрузкам и допускают, что придется вводить некоторые ограничения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Как готовят энергосистему
Министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание с участием руководства "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза" и НКРЭКП, на котором обсудили работу энергосистемы в условиях жары и плановых ремонтов на электростанциях.
По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни температура воздуха будет аномально высокой, а это означает массовое использование кондиционеров и, соответственно, увеличение потребления электроэнергии.
Чтобы избежать дефицита мощности, энергетики уже начали готовить систему. В частности:
- скорректировали графики ремонтов на электростанциях, в том числе на атомных энергоблоках;
- готовит решение об увеличении импорта электроэнергии;
- планируют активнее задействовать собственную генерацию, прежде всего газовые и тепловые электростанции.
В Минэнерго отмечают, что этих мер должно хватить, чтобы обеспечить украинцев электроэнергией даже в период максимальной жары.
Возможны ли ограничения электроснабжения
В Министерстве энергетики подчеркивают, что на данный момент рассчитывают полностью обеспечить потребности потребителей.
При этом в "Укрэнерго" уже готовятся и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если нагрузка на систему окажется слишком высокой.
Украинцев призывают экономить электроэнергию
Энергетики просят граждан по возможности перенести использование энергоемких приборов на другое время и особенно экономно пользоваться электроэнергией с 16:00 до 23:00. Именно в этот период нагрузка на энергосистему максимальна.
По словам специалистов, даже небольшое сокращение потребления в пиковые часы поможет снизить нагрузку на сеть и избежать дополнительных отключений.
Отслеживать состояние энергосистемы можно самостоятельно
НКРЭКП запустила новый интерактивный дашборд, который открывает украинцам доступ к актуальным данным о производстве и потреблении электроэнергии. С помощью сервиса можно отслеживать структуру генерации, долю различных источников энергии, изменения в энергобалансе страны и динамику потребления среди основных категорий пользователей. Данные охватывают период с момента запуска новой модели рынка электроэнергии и позволяют анализировать долгосрочные тенденции развития отрасли.
В НКРЭКП отмечают, что дашборд был создан для повышения прозрачности энергорынка и обеспечения открытого доступа к информации для общественности, участников рынка, органов власти и исследователей. Интерактивные графики помогают сравнивать показатели за разные годы и оценивать влияние отдельных событий на энергосистему.
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