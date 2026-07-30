Аномальная жара добавит проблем: украинцев предупредили о ситуации со светом

Министр энергетики Денис Шмыгаль, линии электропередач. Фото: Magnific, УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В Украину надвигается сильная жара, которая, как правило, может привести к резкому росту потребления электроэнергии. Уже на следующей неделе нагрузка на энергосистему может увеличиться примерно на 1 ГВт. В связи с этим энергетики уже сейчас готовятся к пиковым нагрузкам и допускают, что придется вводить некоторые ограничения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Как готовят энергосистему

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание с участием руководства "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза" и НКРЭКП, на котором обсудили работу энергосистемы в условиях жары и плановых ремонтов на электростанциях.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни температура воздуха будет аномально высокой, а это означает массовое использование кондиционеров и, соответственно, увеличение потребления электроэнергии.

Чтобы избежать дефицита мощности, энергетики уже начали готовить систему. В частности:

скорректировали графики ремонтов на электростанциях, в том числе на атомных энергоблоках;

готовит решение об увеличении импорта электроэнергии;

планируют активнее задействовать собственную генерацию, прежде всего газовые и тепловые электростанции.

В Минэнерго отмечают, что этих мер должно хватить, чтобы обеспечить украинцев электроэнергией даже в период максимальной жары.

Возможны ли ограничения электроснабжения

В Министерстве энергетики подчеркивают, что на данный момент рассчитывают полностью обеспечить потребности потребителей.

При этом в "Укрэнерго" уже готовятся и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если нагрузка на систему окажется слишком высокой.

Украинцев призывают экономить электроэнергию

Энергетики просят граждан по возможности перенести использование энергоемких приборов на другое время и особенно экономно пользоваться электроэнергией с 16:00 до 23:00. Именно в этот период нагрузка на энергосистему максимальна.

По словам специалистов, даже небольшое сокращение потребления в пиковые часы поможет снизить нагрузку на сеть и избежать дополнительных отключений.

Отслеживать состояние энергосистемы можно самостоятельно

НКРЭКП запустила новый интерактивный дашборд, который открывает украинцам доступ к актуальным данным о производстве и потреблении электроэнергии. С помощью сервиса можно отслеживать структуру генерации, долю различных источников энергии, изменения в энергобалансе страны и динамику потребления среди основных категорий пользователей. Данные охватывают период с момента запуска новой модели рынка электроэнергии и позволяют анализировать долгосрочные тенденции развития отрасли.

В НКРЭКП отмечают, что дашборд был создан для повышения прозрачности энергорынка и обеспечения открытого доступа к информации для общественности, участников рынка, органов власти и исследователей. Интерактивные графики помогают сравнивать показатели за разные годы и оценивать влияние отдельных событий на энергосистему.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине увеличивают мощности возобновляемой энергетики и газовой генерации. За первое полугодие 2026 года в стране ввели в эксплуатацию новые ветровые электростанции, расширили солнечную генерацию и продолжили установку когенерационных газовых установок. Это должно укрепить устойчивость энергосистемы и обеспечить более стабильное электроснабжение.

Еще Новини.LIVE писали, что во время грозы резкие скачки напряжения могут повредить телевизоры, холодильники, компьютеры и другую бытовую технику. Энергетики советуют перед началом непогоды отключить чувствительные электроприборы от розеток, ведь даже сетевой фильтр не всегда защищает от последствий удара молнии.