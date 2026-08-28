Ситуация в энергосистеме 28 августа: в Минэнерго назвали 4 области, оставшиеся без света

Дом без света. Фото: Новини.LIVE

Российская армия продолжает наносить сокрушительные удары по гражданской и критической инфраструктуре. В результате боевых действий и целенаправленных обстрелов повреждены объекты энергетики в нескольких регионах Украины, где сейчас частично отсутствует электричество. Несмотря на непрекращающиеся атаки на энергосистему, многие задаются вопросом: будут ли вводиться графики почасовых отключений электричества.

Будут ли вводиться почасовые ограничения для бытовых потребителей, сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

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Где сейчас может отсутствовать электроснабжение

По состоянию на утро 28 августа энергосистема Украины работает в условиях ликвидации последствий очередных вражеских атак. Из-за вражеских попаданий без света временно осталась часть бытовых и промышленных потребителей в следующих регионах:

Одесская область. Николаевская область. Харьковская область. Киевская область.

Все аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме. Ремонтные работы ведутся непрерывно на всех участках, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Будут ли отключать свет

Несмотря на локальные отключения электроэнергии, вызванные обстрелами, введение плановых графиков ограничений потребления по стране сегодня не прогнозируется. Однако ситуация может измениться в любой момент. Потребителям рекомендуется следить за информацией о состоянии сетей на официальных ресурсах местных операторов систем распределения или облэнерго, чтобы первыми узнавать об изменениях.

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Как можно поддержать энергосистему уже сейчас

Для поддержания стабильного баланса в энергосети энергетики призывают граждан рационально использовать электроэнергию. Также, по возможности, переносить работу мощных электроприборов на дневные часы — с 11:00 до 15:00. А в пиковые часы просят избегать их использования.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, будут ли почасовые отключения газа и тепла в предстоящем отопительном сезоне. Ведь Россия не прекращает атаковать не только энергетику, но и другие важные объекты жизнеобеспечения Украины. По словам экспертов, для внедрения таких ограничительных мер необходимо наличие ряда технических возможностей.

Также Новини.LIVE сообщали о готовности столицы к отопительному сезону. Из-за сокрушительных атак зимой 2025–2026 годов есть дома, где отопление остается самым острым и актуальным вопросом. Даже если все ТЭЦ будут восстановлены, отдельных проблем избежать не удастся.