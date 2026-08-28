Ситуація в енергосистемі 28 серпня: у Міненерго назвали 4 області без світла

Будинок без світла. Фото: Новини.LIVE

Російська армія продовжує завдавати ніщивних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Внаслідок бойових дій та цілеспрямованих обстрілів пошкоджено об'єкти енергетики в кількох регіонах України, де зараз частково немає світла. Попри беззупинні атаки на енергосистему багато хто задається питанням і час: чи будуть впроваджувати графіки погодинних відключень світла.

Чи будуть вводити погодинні обмеження для побутових споживачів повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

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Де зараз може не бути електропостачання

Станом на ранок 28 серпня енергосистема України працює в умовах ліквідації наслідків чергових ворожих атак. Через ворожі влучання без світла тимчасово залишилася частина побутових та промислових споживачів у наступних регіонах:

Одеська область. Миколаївська область. Харківська область. Київська область.

Усі аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі. Ремонтні роботи тривають безперервно на всіх ділянках, де це дозволяє безпекова ситуація.

Чи будуть вимикати світло

Попри локальні знеструмлення, спричинені обстрілами, запровадження планових графіків обмежень споживання по країні сьогодні не прогнозується. Проте ситуація може змінитись будь-якої миті. Споживачам радять стежити за інформацією про стан мереж на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу або обленерго, аби дізнаватись інформацію про зміни найпершими.

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Як можна підтримати енергосистему вже зараз

Для підтримання стабільного балансу в енергомережі енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію. Також за можливості, переносити роботу потужних електроприладів на денні години — з 11:00 до 15:00. А у пікові години просять уникати їхнє використання.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи будуть погодинні відключення газу та тепла в майбутньому опалювальному сезоні. Адже Росія не припиняє атакувати крім енергетики, ще й інші важливі об'єкти життєзабезпечення України. За словами експертів, аби впроваджувати такі заходи обмеження, необхідно мати низку технічних можливостей.

Також Новини.LIVE повідомляли про готовність до опалювального сезону столиці. Через нищівні атаки взимку 2025-2026 року, є будинки, де опалення лишається найгострішим та актуальним питанням. Навіть якщо всі ТЕЦ буде відновлено, окремих проблем уникнути не вдасться.