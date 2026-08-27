Опалювальний сезон у Києві під загрозою: які будинки можуть залишитися без тепла взимку

Будинок, пошкоджений обстрілом. Фото: Новини. LIVE

Опалювальний сезон у Києві може виявитися складним не лише через стан самих теплоелектроцентралей. Навіть якщо пошкоджені ТЕЦ вдасться повністю відновити, це не врятує від проблем взимку. Адже залишаються тисячі будинків, пошкоджених обстрілами, де досі немає необхідних обстежень і проєктів відновлення.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Реклама

У частині районів роботи вже провели

За словами Попенка, у Дніпровському, Дарницькому та Оболонському районах уже виконали роботи з енергетичною частиною. Водночас у Солом’янському районі відповідні процедури лише оголосили. Через це, зазначає експерт, там можуть не встигнути завершити необхідні роботи до опалювального сезону.

Що буде з пошкодженими від обстрілів будинками

Окрема проблема — близько 4000 будинків у столиці, які постраждали від обстрілів. Попенко зазначив, що щодо цих будинків немає повного реєстру, а також необхідних проєктів та обстежень.

"У цих будинках я не знаю, як мешканці цих 4000 будинків будуть проходити опалювальний сезон, тому що там немає ні проєктів, ні обстежень, нічого".

Читайте також:

За словами експерта, він сумнівається, що всі ці будинки будуть відновлені.

Які ще будинки можуть замерзнути

Проблеми можуть виникнути і в будинках, які постраждали під час минулого опалювального сезону. Через відсутність опалення там замерзали та розривалися труби. Точної кількості таких будинків, за словами Попенка, немає. Називають різні цифри — від 300 до 600 будинків.

"Точно ці будинки ніхто відновлювати не збирається", — сказав експерт.

Серед районів, де є пошкоджені будинки, Попенко назвав Теремки, Троєщину, Дніпровський, Дарницький та Печерський райони.

Він також говорить про пошкоджені теплові мережі, які неможливо просто запустити без відновлення. За його оцінкою, розірвані труби та пов’язані з ними пошкодження стосуються 40–50% всього міста.

Водночас ситуація може змінитися у разі нових обстрілів, оскільки вони здатні спричинити нові пошкодження теплової інфраструктури, ремонти якої затягнуться на місяці.

Раніше Новини.LIVE писали, що тарифи на воду в Україні цього літа суттєво зросли. У середньому водоканали підвищили ціни на 52%, а в окремих містах подорожчання сягнуло 100–200%. За словами Олега Попенка, частина підприємств уже готує нові підвищення на 2027 рік. Тож українцям варто готуватися до подальшого зростання комунальних платежів.

Також Новини.LIVE розповідали, як заощадити на електроенергії. Перед оплатою варто порівняти попередні та поточні показники й перевірити кількість нарахованих кВт/год. Також потрібно врахувати тариф, попередню переплату або борг, адже вони впливають на кінцеву суму. Якщо розрахунок не збігається з фактичним споживанням, споживач має звернутися до свого постачальника для перевірки та перерахунку.