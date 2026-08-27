Отопительный сезон в Киеве под угрозой: какие дома могут остаться без тепла зимой

Дом, поврежденный обстрелом. Фото: Новини.LIVE

Отопительный сезон в Киеве может оказаться сложным не только из-за состояния самих теплоэлектроцентралей. Даже если поврежденные ТЭЦ удастся полностью восстановить, это не избавит от проблем зимой. Ведь остаются тысячи домов, поврежденных обстрелами, где до сих пор нет необходимых обследований и возобновляемых проектов.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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В части районов работы уже провели

По словам Попенко, в Днепровском, Дарницком и Оболонском районах уже проделали работы с энергетической частью. В Соломенском районе соответствующие процедуры только объявили. Поэтому, отмечает эксперт, там могут не успеть завершить необходимые работы к отопительному сезону.

Что будет с поврежденными от обстрелов домами

Отдельная проблема — около 4000 пострадавших от обстрелов домов в столице. Попенко отметил, что по этим домам нет полного реестра, а также необходимых проектов и обследований.

"В этих домах я не знаю, как жильцы этих 4000 домов будут проходить отопительный сезон, потому что там нет ни проектов, ни обследований, ничего".

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По словам эксперта, он сомневается, что все эти дома будут восстановлены.

Какие еще дома могут замерзнуть

Проблемы могут возникнуть и в домах, пострадавших во время прошедшего отопительного сезона. Из-за отсутствия отопления там замерзали и разрывались трубы. Точного количества таких домов, по словам Попенко, нет. Называют разные цифры – от 300 до 600 домов.

"Точно эти дома никто восстанавливать не собирается", - сказал эксперт.

Среди районов, где повреждены дома, Попенко назвал Теремки, Троещину, Днепровский, Дарницкий и Печерский районы.

Он также говорит о поврежденных тепловых сетях, которые невозможно просто запустить без восстановления. По его оценке, разорванные трубы и связанные с ними повреждения касаются 40-50% всего города.

В то же время ситуация может измениться в случае новых обстрелов, поскольку они способны нанести новые повреждения тепловой инфраструктуры, ремонты которой затянутся на месяцы.

Ранее Новини.LIVE писали, что тарифы на воду в Украине этим летом существенно выросли . В среднем водоканалы повысили цены на 52%, а в отдельных городах подорожание составило 100–200%. По словам Олега Попенко, часть предприятий уже готовит новые повышения на 2027 год. Поэтому украинцам следует готовиться к дальнейшему росту коммунальных платежей.

Также Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на электроэнергии. Перед оплатой следует сравнить предварительные и текущие показатели и проверить количество начисленных кВт/ч. Также нужно учесть тариф, предварительную переплату или долг, ведь они влияют на конечную сумму. Если расчет не совпадает с фактическим потреблением, потребитель должен обратиться к поставщику для проверки и перерасчета.