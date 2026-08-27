Отопительный сезон в Киеве под угрозой: какие дома могут остаться без тепла зимой

Тысячи домов не переживут зиму: эксперт назвал главный риск
Отопительный сезон в Киеве может оказаться сложным не только из-за состояния самих теплоэлектроцентралей. Даже если поврежденные ТЭЦ удастся полностью восстановить, это не избавит от проблем зимой. Ведь остаются тысячи домов, поврежденных обстрелами, где до сих пор нет необходимых обследований и возобновляемых проектов.
Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
В части районов работы уже провели
По словам Попенко, в Днепровском, Дарницком и Оболонском районах уже проделали работы с энергетической частью. В Соломенском районе соответствующие процедуры только объявили. Поэтому, отмечает эксперт, там могут не успеть завершить необходимые работы к отопительному сезону.
Что будет с поврежденными от обстрелов домами
Отдельная проблема — около 4000 пострадавших от обстрелов домов в столице. Попенко отметил, что по этим домам нет полного реестра, а также необходимых проектов и обследований.
"В этих домах я не знаю, как жильцы этих 4000 домов будут проходить отопительный сезон, потому что там нет ни проектов, ни обследований, ничего".
По словам эксперта, он сомневается, что все эти дома будут восстановлены.
Какие еще дома могут замерзнуть
Проблемы могут возникнуть и в домах, пострадавших во время прошедшего отопительного сезона. Из-за отсутствия отопления там замерзали и разрывались трубы. Точного количества таких домов, по словам Попенко, нет. Называют разные цифры – от 300 до 600 домов.
"Точно эти дома никто восстанавливать не собирается", - сказал эксперт.
Среди районов, где повреждены дома, Попенко назвал Теремки, Троещину, Днепровский, Дарницкий и Печерский районы.
Он также говорит о поврежденных тепловых сетях, которые невозможно просто запустить без восстановления. По его оценке, разорванные трубы и связанные с ними повреждения касаются 40-50% всего города.
В то же время ситуация может измениться в случае новых обстрелов, поскольку они способны нанести новые повреждения тепловой инфраструктуры, ремонты которой затянутся на месяцы.
Ранее Новини.LIVE писали, что тарифы на воду в Украине этим летом существенно выросли . В среднем водоканалы повысили цены на 52%, а в отдельных городах подорожание составило 100–200%. По словам Олега Попенко, часть предприятий уже готовит новые повышения на 2027 год. Поэтому украинцам следует готовиться к дальнейшему росту коммунальных платежей.
Также Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на электроэнергии. Перед оплатой следует сравнить предварительные и текущие показатели и проверить количество начисленных кВт/ч. Также нужно учесть тариф, предварительную переплату или долг, ведь они влияют на конечную сумму. Если расчет не совпадает с фактическим потреблением, потребитель должен обратиться к поставщику для проверки и перерасчета.