Купить собаку на OLX – в какую сумму обойдутся редкие породы

Собака лежит на кресле. Фото: Pexels

Некоторые украинцы хотят стать владельцами редких пород собак. Но нужно понимать, что за уникальность придется заплатить немалые деньги. Элитные хвостатые, которых продают на специализированных порталах, могут обойтись новым владельцам в кругленькие суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят редкие породы собак на OLX.

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Голдендудль

Это представитель гибридной породы, выведенной путем скрещивания золотистого ретривера и пуделя. Характер собак очень дружелюбный, что пошло от ген ретривера, но одновременно животные имеют гипоаллергенную шерсть как следствие ген пуделя.

Традиционно вес голдендудля составляет от 9 кг, если песик небольшого размера, и может достигать 40 кг. Четверолапые легко поддаются дрессировке, прекрасно ладят с детьми и другими животными. Имеют склонность к наследственным заболеваниям. На OLX продают породу за 4 000 евро, то есть 173 000 грн.

Собака породы Голдендудль. Фото: скриншот

Цвергшнауцер

Имеет происхождение из Германии, что легко понять из названия породы. Собаки хоть маленькие по размеру, но очень энергичные и преданные хозяевам. Четвероногие достигают 30-36 см в холке, их вес составляет в среднем 4-8 кг. Нуждаются в регулярном груминге из-за густой шерсти, которая не линяет. Цвергшнауцеров нужно часто выгуливать, так как они любят активность. Купить породу можно на OLX достаточно дешево, за 15 000 грн.

Щенки породы Цвергшнауцер. Фото: скриншот

Шиба-ину

Это популярная и древняя японская порода собак, привлекающая своей независимостью, сообразительностью, энергичным характером, сильным духом. Иногда щенки прибегают к упрямству, но всегда преданы хозяину. Их шерсть густая и сильно линяет дважды в год, поэтому не помешает периодически наведываться к профессионалу за уходом. Шиба-ину имеют крепкое здоровья, благодаря которому нуждаются в ежедневных активных прогулках. Стоят 900 евро (39 000 грн) на OLX.

Собака породы Шиба-ину. Фото: скриншот

Напомним, самой дорогой собакой на OLX оказался померанский шпиц. Его предлагали купить за сумасшедшие 4 500 евро, что эквивалентно стоимости некоторых автомобильных марок.

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