Купить собаку на OLX – в какую сумму обойдутся редкие породы

Элита среди собак — сколько стоят редкие породы на OLX
Некоторые украинцы хотят стать владельцами редких пород собак. Но нужно понимать, что за уникальность придется заплатить немалые деньги. Элитные хвостатые, которых продают на специализированных порталах, могут обойтись новым владельцам в кругленькие суммы.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят редкие породы собак на OLX.
Голдендудль
Это представитель гибридной породы, выведенной путем скрещивания золотистого ретривера и пуделя. Характер собак очень дружелюбный, что пошло от ген ретривера, но одновременно животные имеют гипоаллергенную шерсть как следствие ген пуделя.
Традиционно вес голдендудля составляет от 9 кг, если песик небольшого размера, и может достигать 40 кг. Четверолапые легко поддаются дрессировке, прекрасно ладят с детьми и другими животными. Имеют склонность к наследственным заболеваниям. На OLX продают породу за 4 000 евро, то есть 173 000 грн.
Цвергшнауцер
Имеет происхождение из Германии, что легко понять из названия породы. Собаки хоть маленькие по размеру, но очень энергичные и преданные хозяевам. Четвероногие достигают 30-36 см в холке, их вес составляет в среднем 4-8 кг. Нуждаются в регулярном груминге из-за густой шерсти, которая не линяет. Цвергшнауцеров нужно часто выгуливать, так как они любят активность. Купить породу можно на OLX достаточно дешево, за 15 000 грн.
Шиба-ину
Это популярная и древняя японская порода собак, привлекающая своей независимостью, сообразительностью, энергичным характером, сильным духом. Иногда щенки прибегают к упрямству, но всегда преданы хозяину. Их шерсть густая и сильно линяет дважды в год, поэтому не помешает периодически наведываться к профессионалу за уходом. Шиба-ину имеют крепкое здоровья, благодаря которому нуждаются в ежедневных активных прогулках. Стоят 900 евро (39 000 грн) на OLX.
Напомним, самой дорогой собакой на OLX оказался померанский шпиц. Его предлагали купить за сумасшедшие 4 500 евро, что эквивалентно стоимости некоторых автомобильных марок.
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