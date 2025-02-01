Купити собаку на OLX – в яку суму обійдуться рідкісні породи

Собака лежить на кріслі. Фото: Pexels

Деякі українці хочуть стати власниками рідкісних порід собак. Але потрібно розуміти, що за унікальність доведеться заплатити чималі кошти. Елітні хвостаті, яких продають на спеціалізованих порталах, можуть обійтися новим власникам у кругленькі суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують рідкісні породи собак на OLX.

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Голдендудль

Це представник гібридної породи, виведеної шляхом схрещування золотистого ретривера і пуделя. Характер собак дуже дружелюбний, що пішло від ген ретривера, і водночас тварини мають гіпоалергенну шерсть як наслідок ген пуделя.

Традиційно вага голдендудля становить від 9 кг, якщо песик невеликого розміру, і може сягати 40 кг. Чотирилапі легко піддаються дресируванню, чудово ладнають з дітьми та іншими тваринами. Мають схильність до спадкових захворювань. На OLX продають породу за 4 000 євро, тобто 173 000 грн.

Собака породи Голдендудль. Фото: скриншот

Цвергшнауцер

Має походження з Німеччини, що легко зрозуміти з назви породи. Собаки хоч маленькі за розміром, але дуже енергійні та віддані господарям. Чотирилапі досягають 30-36 см у холці, їхня вага становить в середньому 4-8 кг. Потребують регулярного грумінгу через густу шерсть, яка не линяє. Цвергшнауцерів потрібно часто вигулювати, бо вони люблять активність. Купити породу можна на OLX досить дешево, за 15 000 грн.

Цуценята породи Цвергшнауцер. Фото: скриншот

Шиба-іну

Це популярна і древня японська порода собак, яка приваблює своєю незалежністю, кмітливістю, енергійним характером, сильним духом. Інколи цуценята вдаються до впертості, але завжди віддані господарям. Їх шерсть густа і сильно линяє двічі на рік, тому не завадить періодично навідуватися до професіонала за доглядом. Шиба-іну мають міцне здоров’я, завдяки якому потребують щоденних активних прогулянок. Коштують 900 євро (39 000 грн) на OLX.

Собака породи Шиба-іну. Фото: скриншот

Нагадаємо, найдорожчою собакою на OLX виявився померанський шпіц. Його пропонували купити за шалені 4 500 євро, що еквівалентно вартості деяких автомобільних марок.

Також ми писали, що британську короткошерсту кішку визнали найпопулярнішою породою котів у 2025 році. Цих чотирилапих пухнастих вважають втіленням справжнього домашнього затишку.