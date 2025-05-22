Новая услуга в monobank — какая функция облегчит жизнь многим украинцам

Приложение monobank. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В приложении monobank появилась новая функция, которую давно ждали предприниматели. Теперь пользователи онлайн-банкинга смогут за считанные секунды создать квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Как создать monoКЭП

Формирование электронной подписи в мобильном приложении будет занимать очень мало времени. Пользователям нужно обновить monobank и выполнить такой алгоритм действий:

кликнуть на аватарку в верхней части экрана;

выбрать кнопку "Личные данные и документы";

нажать на "monoКЭП";

придумать пароль;

подтвердить личность.

"Это сообщение является официальным подтверждением того, что мы теперь выдаем monoКЭП. Можете делать ключ за минуту, а подписывать документы за секунды прямо в приложении. Работает для бизнесов, ФЛП и даже физических лиц", — констатировал Гороховский.

Не все украинцы понимают, зачем нужна электронная подпись. Ее используют для идентификации личности и обеспечения целостности документов. Она создается с помощью защищенных носителей и сертифицированных криптографических средств, поэтому подделать КЭП или изменить после формирования невозможно.

Главное преимущество — аналогичная юридическая сила, как у рукописной подписи. А закон "Об электронных доверительных услугах" делает КЭП обязательной для многих государственных сервисов. Украинцам выгодно подписывать официальные документы именно в электронном формате, ведь это нивелирует потребность посещать учреждения и уменьшает бюрократическую волокиту.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, банковские счета украинцев могут стать причиной проблем. Налоговая отслеживает подозрительные, нетипичные операции, ища случаи получения прибыли без официальной регистрации ФЛП. Пополнение собственной карты через терминалы может привлечь внимание контролирующего органа.

Также мы писали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий возвращение бумажных больничных в период военного положения, а также усиление проверок обоснованности выдачи листков нетрудоспособности.