Нова послуга в monobank — яка функція полегшить життя багатьом українцям

Застосунок monobank. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В застосунку monobank з’явилася нова функція, яку давно чекали підприємці. Тепер користувачі онлайн-банкінгу зможуть за лічені секунди створити кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.

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Як створити monoКЕП

Формування електронного підпису в мобільному додатку займатиме дуже мало часу. Користувачам потрібно оновити monobank і виконати такий алгоритм дій:

клікнути на аватарку у верхній частину екрану;

обрати кнопку "Особисті дані та документи";

натиснути на "monoКЕП";

вигадати пароль;

підтвердити особу.

"Цей допис є офіційним підтвердженням того, що ми тепер видаємо monoКЕПи. Можете робити ключ за хвилину, а підписувати документи за секунди прямо в застосунку. Працює для бізнесів, ФОП і навіть фізичних осіб", — констатував Гороховський.

Не всі українці розуміють, навіщо потрібен електронний підпис. Його використовують для ідентифікації особи та гарантування цілісності документів. Він створюється за допомогою захищених носіїв і сертифікованих криптографічних засобів, отже підробити КЕП чи змінити після формування неможливо.

Головна перевага — аналогічна юридична сила, як у рукописного підпису. А закон "Про електронні довірчі послуги" робить КЕП обов’язковим для багатьох державних сервісів. Українцям вигідно підписувати офіційні документи саме в електронному форматі, бо це нівелює потребу відвідувати установи та зменшує бюрократичну тяганину.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, банківські рахунки українців можуть стати причиною проблем. Податкова відслідковує підозрілі, нетипові операції, шукаючи випадки одержання прибутку без офіційної реєстрації ФОП. Поповнення власної картки через термінали може притягнути увагу контролюючого органу.

Також ми писали, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає повернення паперових лікарняних у період воєнного стану, а також посилення перевірок обґрунтованості видачі листків непрацездатності.