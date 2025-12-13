Видео
Главная Экономика Экватор декабря — что будет с курсом доллара в ближайшее время

Экватор декабря — что будет с курсом доллара в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 17:42
Курс доллара сохранит восходящий тренд — к чему готовиться в ближайшее время
Вывеска обменника валют. Фото: Новини.LIVE

Валютный рынок Украины стал довольно динамичным в декабре. Курс доллара колебался в постоянном диапазоне, однако не опускался ниже психологической отметки. На следующей неделе, в период с 15 по 21 декабря 2025 года, восходящая тенденция продолжится.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к каким курсовым показателям готовиться в ближайшее время.

Читайте также:

Что будет с курсом доллара

В течение декабря официальный курс гривны к доллару находился в пределах прогнозируемого диапазона 42,05-42,34 грн/долл. По словам эксперта, на следующей неделе не предвидится никаких сдвигов, которые могли бы повлиять на валютный рынок Украины и всколыхнуть его. Иными словами, умеренный восходящий тренд сохранится.

"Нынешняя постепенная девальвация гривны будет продолжаться. Я не вижу до конца года (и тем более на следующей неделе) чего-то такого, что привело бы к внезапному обесцениванию или укреплению валюты", — констатировал Плотников.

Экватор декабря — что будет с курсом доллара в ближайшее время - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

Он прогнозирует колебания в копеечном диапазоне с медленным выходом к 42,50 грн/долл. на конец 2025 года. Приближения к 43 грн, скорее всего, не будет. Только после рождественско-новогодних праздников, в зависимости от объемов западной помощи, можно говорить о замедлении или ускорении девальвации гривны.

Влияет ли учетная ставка на курс

В четверг, 11 декабря, Национальный банк сообщил об очередном оставлении учетной ставки на уровне 15,5%. Однако ситуация может измениться, если возникнут основания для снижения или повышения показателя. Возникает вопрос, способна ли ставка как-то повлиять на формирование курса доллара.

"Она связана с урегулированием инфляции. Если удорожание потребительских цен не удастся сдержать другими факторами, НБУ придется подкреплять ставку рефинансирования", — пояснил специалист.

Иными словами, учетная ставка никак не связана с курсом доллара и не имеет непосредственного влияния на подорожание валюты. Движущей силой остается баланс между спросом и предложением, а также желание государства получить финансовую помощь от партнеров по более выгодному курсу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не советуют покупать американскую и европейскую валюту в начале недели. Самый выгодный период для обменных операций — среда и четверг, когда рынок максимально активен.

Также мы рассказывали, какие купюры доллара недействительны в Украине. Платежеспособными считаются американские банкноты, выпущенные Федеральной резервной системой США с 1914 года.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
