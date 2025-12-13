Курс долара збереже висхідний тренд — до чого готуватися найближчим часом

Вивіска обмінника валют. Фото: Новини.LIVE

Валютний ринок України став доволі динамічним у грудні. Курс долара коливався у сталому діапазоні, однак не опускався нижче психологічної позначки. Наступного тижня, у період із 15 по 21 грудня 2025 року, висхідна тенденція продовжиться.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до яких курсових показників готуватися найближчим часом.

Що буде з курсом долара

Протягом грудня офіційний курс гривні до долара перебував у межах прогнозованого діапазону 42,05-42,34 грн/дол. За словами експерта, наступного тижня не передбачається жодних зрушень, які могли би вплинути на валютний ринок України та сколихнути його. Іншими словами, помірний висхідний тренд збережеться.

"Нинішня поступова девальвація гривні буде продовжуватись. Я не бачу до кінця року (і тим більше наступного тижня) чогось такого, що призвело би до раптового знецінення або зміцнення валюти", — констатував Плотніков.

Він прогнозує коливання в копійчаному діапазоні з повільним виходом до 42,50 грн/дол. на кінець 2025 року. Наближення до 43 грн, швидше за все, не буде. Лише після різдвяно-новорічних свят, залежно від обсягів західної допомоги, можна говорити про сповільнення або пришвидшення девальвації гривні.

Чи впливає облікова ставка на курс

У четвер, 11 грудня, Національний банк повідомив про чергове залишення облікової ставки на рівні 15,5%. Однак ситуація може змінитися, якщо виникнуть підстави для зниження чи підвищення показника. Постає питання, чи здатна ставка якось вплинути на формування курсу долара.

"Вона пов'язана з урегулюванням інфляції. Якщо дорожчання споживчих цін не вдасться стримати іншими чинниками, НБУ доведеться підкріплювати ставку рефінансування", — пояснив фахівець.

Іншими словами, облікова ставка жодним чином не пов'язана з курсом долара і не має безпосереднього впливу на подорожчання валюти. Рушійною силою залишається баланс між попитом і пропозицією, а також бажання держави зарахувати фінансову допомогу від партнерів по більш вигідному курсу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не радять купувати американську та європейську валюту на початку тижня. Найвигідніший період для обмінних операцій — середа і четвер, коли ринок максимально активний.

Також ми розповідали, які купюри долара недійсні в Україні. Платоспроможними вважаються американські банкноти, випущені Федеральною резервною системою США з 1914 року.