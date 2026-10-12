Новые маршруты для экспорта российского зерна: какие варианты рассматриваются

Сбор урожая зерна. Фото: Magnific

Россия столкнулась с серьезными проблемами с вывозом зерна на мировые рынки. Из-за ударов украинских беспилотников работа южных портов оказалась под угрозой, а привычные маршруты экспорта стали менее доступными. Теперь российские зернотрейдеры ищут другие способы доставки урожая покупателям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Moscow Times.

Реклама

Какими могут быть альтернативные маршруты

Российская зерновая ассоциация рассматривает возможность транзита зерна через Китай, откуда его можно будет поставлять в другие страны. Причиной стали ограничения в работе портов Азовского и Черного морей, через которые ранее проходили большие объемы российского экспорта.

Исполнительный директор ассоциации Ксения Боломатова заявила, что Россия может использовать балтийские порты для поставок зерна в Турцию, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Однако отправлять грузы оттуда в Азию, например в Индонезию, значительно дороже.

Поэтому российские экспортеры развивают инфраструктуру на Дальнем Востоке. По словам Боломатовой, там работают более десяти терминалов, имеющих опыт перевалки зерна. Часть из них уже увеличивает мощности для хранения грузов.

Читайте также:

Еще одно направление — Каспийское море, через которое российское зерно поставляется в Иран.

По оценке руководителя аналитической компании "ПроЗерно" Владимира Петриченко, до 20 миллионов тонн российского зерна могут остаться без покупателей. При прогнозируемом урожае около 140 миллионов тонн экспортный потенциал России может сократиться с запланированных 59 миллионов тонн до 39 миллионов.

По информации Bloomberg, альтернативные маршруты через Балтийское море и Северный Ледовитый океан позволяют вывозить лишь около десятой части тех объемов, которые ранее проходили через южные порты.

Что происходит с ценами на российское зерно

Из-за трудностей с вывозом урожая на юге России скапливается зерно, которое сложно продать за границу. Избыток предложения уже сказался на ценах. Зерно в южных регионах РФ подешевело примерно вдвое — до 4–5 тысяч рублей за тонну.

По прогнозу "ПроЗерно", к концу года запасы зерна, которые перейдут на следующий период, могут достичь 34,8 миллионов тонн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о медном руднике в Панаме, который может возобновить работу после длительного перерыва. Власти хотят временно возобновить добычу, чтобы получить средства на дальнейшее закрытие промышленного объекта и восстановление территории. Решение касается одного из крупнейших медных месторождений мира, которое прекратило работу в 2023 году после протестов и судебных разбирательств.

Также Новини.LIVE писали, что Азербайджан планирует увеличить добычу газа в Каспийском море и выйти на новые объемы экспорта. Второй этап разработки Апшеронского месторождения планируется запустить в 2029 году, после чего годовая добыча может вырасти до 6 миллиардов кубометров. Часть газа будет поставляться в Турцию по долгосрочному соглашению, рассчитанному на 15 лет.