Нові маршрути для експорту російського зерна: які варіанти розглядають

Збір врожаю зерна. Фото: Magnific

Росія зіткнулася з серйозними проблемами з вивезенням зерна на світові ринки. Через удари українських безпілотників робота південних портів опинилася під загрозою, а звичні маршрути експорту стали менш доступними. Тепер російські зернотрейдери шукають інші способи доставляти врожай покупцям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

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Якими можуть бути альтернативні маршрути

Російська зернова асоціація розглядає можливість транзиту зерна через Китай, звідки його можна буде постачати до інших країн. Причиною стали обмеження в роботі портів Азовського та Чорного морів, через які раніше проходили великі обсяги російського експорту.

Виконавча директорка асоціації Ксенія Боломатова заявила, що Росія може користуватися балтійськими портами для постачання зерна до Туреччини, країн Близького Сходу та Північної Африки. Однак відправляти вантажі звідти до Азії, наприклад Індонезії, значно дорожче.

Тому російські експортери розвивають інфраструктуру на Далекому Сході. За словами Боломатової, там працюють понад десять терміналів, які мають досвід перевалки зерна. Частина з них уже збільшує потужності для зберігання вантажів.

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Ще один напрямок — Каспійське море, через яке російське зерно постачають до Ірану.

За оцінкою керівника аналітичної компанії "ПроЗерно" Володимира Петриченка, до 20 мільйнів тонн російського зерна можуть залишитися без покупців. За прогнозованого врожаю близько 140 мільйонів тонн експортний потенціал Росії може скоротитися з запланованих 59 мільйонів тонн до 39 мільйонів.

За інформацією Bloomberg, альтернативні маршрути через Балтійське море та Північний Льодовитий океан дозволяють вивозити лише близько десятої частини тих обсягів, які раніше проходили через південні порти.

Що відбувається з цінами на російське зерно

Через труднощі з вивезенням врожаю на півдні Росії накопичується зерно, яке складно продати за кордон. Надлишок пропозиції вже позначився на цінах. Зерно в південних регіонах РФ подешевшало приблизно вдвічі — до 4–5 тисяч рублів за тонну.

За прогнозом "ПроЗерно", до кінця року запаси зерна, які перейдуть на наступний період, можуть досягти 34,8 мільйонів тонн.

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