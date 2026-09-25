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Главная Экономика Экономика под давлением: для бизнеса готовят новые инструменты поддержки

Экономика под давлением: для бизнеса готовят новые инструменты поддержки

Ua ru
25 сентября 2026 14:10
Кредиты для бизнеса могут стать более доступными: какие программы планируется расширить
Заключение соглашения. Фото: magnific

Украинская экономика может столкнуться с новыми трудностями, связанными с финансированием бизнеса, ликвидностью и ситуацией на рынке труда. Рост потребления все сильнее стимулирует импорт, что сказывается на торговом балансе, а нынешняя система поддержки бизнеса постепенно исчерпывает свой ресурс. В настоящее время государство ищет дополнительные инструменты, которые помогут компаниям работать, привлекать средства и вкладывать деньги в украинскую экономику.

Об этих тенденциях говорил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко во время Форума экономической устойчивости Forbes, передает Новини.LIVE.

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Импорт давит на торговый баланс

После резкого падения в 2022 году экономика Украины начала восстанавливаться. Большую роль в этом сыграли международные средства, которые поступали в страну и поддерживали государственные расходы и доходы населения.

Потребление укрепило экономику. Но вместе с ростом покупок увеличивался и спрос на импортные товары, в то время как собственное производство получало меньше средств для развития.

"Наш торговый баланс существенно ухудшается", — сказал министр.

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Причем речь идет не только о критически важном импорте, в частности об оружии или энергоносителях, но и о товарах, имеющих меньшее стратегическое значение.

Бизнесу становится все сложнее работать

Одним из главных вызовов Кравченко назвал ситуацию с финансированием и ликвидностью. Дополнительное давление создает дисбаланс на рынке труда.

По мнению министра, бизнесу сейчас нужна большая свобода для быстрой адаптации к новым условиям. Речь идет, в частности, о дальнейшем упрощении регулирования. Также нужны дополнительные механизмы поддержки, которые помогут компаниям сохранять ликвидность и продолжать работу.

Как планируют поддержать предприятия

Один из вариантов — предоставить бизнесу более широкий доступ к банковским кредитам. Правительство также обсуждает с международными партнерами расширение гарантий для крупных предприятий.

Еще одно направление — компенсация части процентов по кредитам. В результате компания может занять деньги на развитие по более приемлемой для нее ставке.

Государство параллельно расширяет программы поддержки предприятий, пострадавших от российских атак. В сентябре правительство увеличило перечень имущества, за которое бизнес может получить компенсацию, а также повысило максимальный размер компенсации страховой премии по договорам страхования военных рисков до 5 миллионов гривен.

Для бизнеса планируется создать страховой механизм

Еще один инструмент, который обсуждает правительство, — специальный фонд для компенсации военных убытков бизнеса объемом около 3–4 миллиардов долларов. Его задачей должно стать привлечение частного и донорского капитала.

Кравченко пояснил, что государство могло бы покрывать первую часть убытков, после чего к страхованию более значительного риска подключался бы частный страховой рынок.

В то же время Кравченко признает, что возможности государства остаются ограниченными. Поэтому правительство готово реагировать на проблемы бизнеса выборочно, тогда как основная ответственность за развитие компаний лежит на самих предпринимателях.

Ранее Новини.LIVE писали о том, могут ли украинцам задержать социальные выплаты из-за дефицита бюджета. Правительство рассчитывает на международные транши и уверяет, что пенсии и другие социальные программы будут финансироваться своевременно. В то же время для поддержания ликвидности бюджета капитальные расходы перенесли на декабрь, а государственные программы планируют пересмотреть.

Также Новини.LIVE сообщали об угрозах для третичного сектора экономики. Торговля и услуги обеспечивают значительную часть ВВП, рабочих мест и налоговых поступлений, поэтому разрушение инфраструктуры может иметь серьезные последствия. Из-за падения продаж бюджет может получать меньше налогов, а часть торговли может перейти в теневой сектор.

кредиты компенсация экономика бизнес импорт
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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