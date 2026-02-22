Видео
Україна
Видео

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 15:10
Раритетная посуда из СССР — сколько можно заработать на продаже старого сервиза (фото)
Набор посуды. Фото: Pixabay

Большой сервант с раритетной кухонной посудой до сих пор хранится дома у многих украинцев. Кто-то зарабатывает дополнительные деньги, продавая монеты и лом, а кому-то достаточно избавиться от ненужного сервиза, изготовленного во времена СССР. На специализированном портале OLX есть немало объявлений от наших граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько украинцы могут заработать на старом сервизе.

Сколько стоит сервиз времен СССР

От предыдущих поколений молодежи перешел в наследство сервант — большой шкаф со старой посудой, которой никогда не пользовались или вынимали только на большие праздники. Во многих квартирах и частных домах осталось это эхо прошлого — сервизы времен Советского Союза.

Возникает вопрос, что делать с тарелками, чашками, графинами, бокалами и другой посудой, которая сейчас вызывает негативные ассоциации. Выбросить жалко, однако применять по назначению не позволяет совесть и чувство вкуса. Единственный вариант — заработать дополнительные деньги, продав изделия на OLX.

Как ни странно, подобных объявлений на специализированном портале много. Например, этот фарфоровый сервиз "Карпова семья", который в народе называли просто "рыбки", был неизменным атрибутом каждого серванта. Набор состоит из шести рюмок по 30 мл и большой рыбы-графина объемом 700 мл. Пользователь из Харькова предлагает посуду за символическую цену — 300 грн.

Эхо из СССР — сколько денег принесет ненужный сервиз в серванте - фото 1
Сервиз "Рыбки" на OLX. Фото: скриншот

Другой пример тоже знаком многим украинцам. Чайный сервиз "Рябина" изготовлен в 70-х годах ХХ века, он украшен круговой ручной росписью и позолотой. Набор состоит из заварочного чайника, сахарницы, емкости для сливочного масла и пяти пар чашка/блюдечко. Владелец из Чернигова установил цену 1 955 грн.

Эхо из СССР — сколько денег принесет ненужный сервиз в серванте - фото 2
Сервиз "Рябина" на OLX. Фото: скриншот

Гораздо дороже стоит коллекционный чайный сервиз "Славутич", изготовленный на Полтавском фарфоровом заводе в 70-х годах прошлого века. В народе прижилось название "Купеческий" из-за пролетарского внешнего вида посуды: нестандартная форма, позолота, твердый материал. За набор пользователь OLX из Киева просит 9 999 грн.

Эхо из СССР — сколько денег принесет ненужный сервиз в серванте - фото 3
Сервиз "Славутич" на OLX. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут выгодно продать лом, если будут придерживаться эффективных советов. Важно сортировать металлы, ждать пиковых периодов, сдавать большие объемы и самостоятельно заниматься логистикой.

Также мы писали, сколько стоят элитные породы котов на OLX. Украинцы продают мейн-кунов, каракетов, британских золотых шиншин и саванн за 5 000-6 000 долларов. Хотя можно найти более дешевые предложения.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
