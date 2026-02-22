Раритетний посуд із СРСР — скільки можна заробити, продавши старий сервіз (фото)

Відлуння з СРСР — скільки грошей принесе непотрібний сервіз у серванті
В багатьох українців дома зберігся великий сервант із раритетним кухонним посудом. Хтось заробляє додаткові гроші, продаючи монети і брухт, а комусь достатньо позбутися непотрібного сервізу часів СРСР. На спеціалізованому порталі OLX чимало оголошень від наших громадян.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українці можуть заробити на старому сервізі.
Скільки коштує сервіз часів СРСР
Від попередніх поколінь молоді перейшов у спадок сервант — велика шафа зі старим посудом, яким ніколи не користувалися чи виймали тільки на великі свята. В багатьох квартирах і приватних будинках залишилося це відлуння минулого — сервізи часів Радянського Союзу.
Виникає питання, що робити з тарілками, чашками, графинами, бокалами та іншим посудом, який нині викликає негативні асоціації. Викинути шкода, проте застосовувати за призначенням не дозволяє совість і відчуття смаку. Єдиний варіант — заробити додаткові кошти, продавши вироби на OLX.
Як не дивно, подібних оголошень на спеціалізованому порталі багато. Наприклад, цей порцеляновий сервіз "Карпова сім'я", який у народі називали просто "рибки", був незмінним атрибутом кожного серванту. Набір складається з шести чарок по 30 мл і великої риби-графину об'ємом 700 мл. Користувач із Харкова пропонує посуд за символічну ціну — 300 грн.
Інший приклад теж знайомий багатьом українцям. Чайний сервіз "Горобина" виготовлений у 70-х роках ХХ століття, він прикрашений круговим ручним розписом і позолотою. Набір складається з заварювального чайника, цукорниці, ємності для вершкового масла і п’ятьох пар чашка/блюдечко. Власник із Чернігова встановив ціну 1 955 грн.
Набагато дорожче коштує колекційний чайний сервіз "Славутич", виготовлений на Полтавському порцеляновому заводі у 70-х роках минулого століття. В народі прижилася назва "Купецький" через пролетарський зовнішній вигляд посуду: нестандартна форма, позолота, твердий матеріал. За набір користувач OLX із Києва просить 9 999 грн.
