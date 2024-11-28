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Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада

28 ноября 2024 10:28
Елизавета Супивская - редактор
Тренд на дубайский шоколад – почему хайппирует и что говорят украинцы
Дубайский шоколад. Фото: Instagram/fixdessertchocolatier
Елизавета Супивская - редактор

Новый глобальный тренд — дубайский шоколад — заполонил социальные сети. Множество видео в TikTok и Instagram, статьи в онлайновых СМИ, сюжеты на телевидении, расследование в YouTube, борьба за плитку в магазинах… Создается впечатление, что людей охватила массовая истерия. А началось все с обычного ASMR-видео в TikTok, в котором блогерка наслаждалась поеданием сладостей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему все увлекаются дубайским шоколадом и что в нем особенного.

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Что такое дубайский шоколад

Это оригинальное лакомство, которое производит одна компания в Дубае — FIX Dessert Chocolatier — под названием "Can't Get Knafeh of It". Плитка шоколада стоит ориентировочно 20 долларов, а приобрести товар можно через официальные сервисы доставки, в частности Deliveroo. Конечно, чрезвычайный спрос продуцирует дефицит, поэтому не исключено, что шоколада в наличии не будет.

Дубайские сладости застряли в головах людей благодаря интересному сочетанию текстур и вкусов: фисташковая начинка, нежный молочный шоколад, хрустящее тесто катаифи (традиционное для арабских десертов). Плюс сработал необычный контраст между мягкостью начинки, немного жидкой, и твердостью оболочки, которая хрустит при поедании.

В Украине стоимость одной плитки (200 г) доходит до 1 200-1 500 грн. Немало объявлений о продаже можно найти на портале OLX.

 

Шокодад
Дубайский шоколад продают на OLX. Фото: скриншот

Шоколад стал мировым трендом

Все началось с блогерки Марии Вехеры, видео которой завирусилось и собрало десятки миллионов просмотров. Девушка с неподдельным удовольствием смаковала дубайским шоколадом на камеру, а хруст стал манящей изюминкой. Впоследствии возник тренд среди популярных блогеров, которые специально летали в Дубай, чтобы приобрести плитку лакомства. Напомним, только одна компания производит оригинальный товар.

 

 

Сейчас в социальных сетях опубликовано множество видео о дубайском десерте. Кто-то нахваливает производителей и "сходит с ума" из-за этого шоколада, а кому-то он кажется обычным. Сколько вкусов — столько и мыслей. А кто-то доходит до крайностей и стоит более 10 часов в километровой очереди в магазин, чтобы купить товар.

Причем даже не оригинальный. В Берлине открылась кондитерская Abu Khaled Sweets, владелец которой (Али Фахро) нашел рецепт дубайского шоколада и воспроизвел собственную версию десерта. Теперь ассортимент заведения разлетается в считанные часы, а покупатели готовы заплатить за батончики с фисташковой начинкой до 100 долларов.

 

Мнения украинцев, попробовавших сладости, разделились. Кому-то шоколад дал незабываемые вкусовые впечатления, что даже заоблачная цена оказалась обоснованной. А кто-то искренне не понимает, почему люди вокруг фанатеют от дубайского десерта. По мнению скептиков, он действительно вкусный, но никакой эйфории не приносит.

Выходит, нужно самому попробовать, чтобы понять, кто из комментаторов прав. Кстати, в Украине давно существуют собственные аналоги вкусностей с фисташковой начинкой, причем не за 1 000 грн. Например, легендарный молочный "Свиточ" стоит всего 40 грн.

 

  • Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада - фото 2
    Отзывы украинцев о дубайском шоколаде. Фото: скриншот
  • Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада - фото 3
    Отзывы украинцев о дубайском шоколаде. Фото: скриншот
  • Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада - фото 4
    Отзывы украинцев о дубайском шоколаде. Фото: скриншот
  • Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада - фото 5
    Отзывы украинцев о дубайском шоколаде. Фото: скриншот
  • Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада - фото 6
    Отзывы украинцев о дубайском шоколаде. Фото: скриншот
  • Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада - фото 7
    Отзывы украинцев о дубайском шоколаде. Фото: скриншот
  • Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада - фото 8
    Отзывы украинцев о дубайском шоколаде. Фото: скриншот
  • Эйфория и истерия — почему все фанатеют от дубайского шоколада - фото 9
    Отзывы украинцев о дубайском шоколаде. Фото: скриншот
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Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Черная пятница в Украине — это больше маркетинговый ход, чем настоящая возможность сэкономить. Продавцы предварительно завышают стоимость товаров, чтобы потом удивить покупателей большими скидками. Следует осторожно подходить к выбору продукции и не заказывать все подряд.

Также мы писали, что вкусные десерты можно готовить самостоятельно дома. Известный шеф-повар создал рецепт, идеально подходящий для здорового питания, поскольку в нем нет сахара. Но это не мешает ему быть очень вкусным и нежным.

товары Дубай цены десерт шоколад

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