Тренд на дубайський шоколад – чому хайпує і що кажуть українці

Дубайський шоколад. Фото: Instagram/fixdessertchocolatier

Новий глобальний тренд — дубайський шоколад — заполонив соціальні мережі. Безліч відео в TikTok та Instagram, статті в онлайнових ЗМІ, сюжети на телебаченні, розслідування в YouTube, боротьба за плитку в магазинах… Складається враження, що людей охопила масова істерія. А почалося все зі звичайного ASMR-відео в TikTok, в якому блогерка насолоджувалася поїданням солодощів.

чому всі захоплюються дубайським шоколадом і що в ньому особливого.

Що таке дубайський шоколад

Це оригінальні ласощі, які виготовляє одна компанія в Дубаї — FIX Dessert Chocolatier — під назвою "Can't Get Knafeh of It". Плитка шоколаду коштує орієнтовно 20 доларів, а придбати товар можна через офіційні сервіси доставки, зокрема Deliveroo. Звісно, надзвичайний попит продукує дефіцит, тому не виключено, що шоколаду в наявності не буде.

Дубайські солодощі застрягли в головах людей завдяки цікавому поєднанню текстур і смаків: фісташкова начинка, ніжний молочний шоколад, хрусте тісто катаїфі (традиційне для арабських десертів). Плюс спрацював незвичайний контраст між м’якістю начинки, трішки рідкої, та твердістю оболонки, яка хрустить при поїданні.

В Україні вартість однієї плитки (200 г) доходить до 1 200-1 500 грн. Чимало оголошень про продаж можна знайти на порталі OLX.

Дубайський шоколад продають на OLX. Фото: скриншот

Шоколад став світовим трендом

Все почалося з блогерки Марії Вехери, відео якої завірусилося та зібрало десятки мільйонів переглядів. Дівчина з непідробним задоволенням смакувала дубайським шоколадом на камеру, а хрускіт став манливою родзинкою. Згодом виник тренд серед популярних блогерів, які спеціально літали в Дубай, аби придбати плитку ласощів. Нагадаємо, тільки одна компанія виготовляє оригінальний товар.

Наразі в соціальних мережах опубліковано безліч відео про дубайський десерт. Хтось нахвалює виробників і "сходить з розуму" через цей шоколад, а комусь він видається звичайним. Скільки смаків — стільки й думок. А хтось доходить до крайнощів і стоїть понад 10 годин у кілометровій черзі до магазину, щоб придбати товар.

Причому навіть не оригінальний. У Берліні відкрилася кондитерська Abu Khaled Sweets, власник якої (Алі Фахро) знайшов рецепт дубайського шоколаду і відтворив власну версію десерту. Тепер асортимент закладу розлітається за лічені години, а покупці готові заплатити за батончики з фісташковою начинкою до 100 доларів.

Думки українців, які спробували солодощі, розділилися. Комусь шоколад надав незабутні смакові враження, що навіть захмарна ціна виявилася обґрунтованою. А хтось щиро не розуміє, чому люди навколо фанатіють від дубайського десерту. На думку скептиків, він дійсно смачний, але жодної ейфорії не приносить.

Виходить, потрібно самому скуштувати, аби зрозуміти, хто з коментаторів правий. До речі, в Україні давно існують власні аналоги смаколиків із фісташковою начинкою, причому не за 1 000 грн. Наприклад, легендарний молочний "Світоч" коштує лише 40 грн.

Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот

Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот

Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот

Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот

Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот

Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот

Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот

Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот 1 / 8

Що ще варто знати українцям

