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Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду

28 листопада 2024 10:28
Єлизавета Супівська - редактор
Тренд на дубайський шоколад – чому хайпує і що кажуть українці
Дубайський шоколад. Фото: Instagram/fixdessertchocolatier
Єлизавета Супівська - редактор

Новий глобальний тренд — дубайський шоколад — заполонив соціальні мережі. Безліч відео в TikTok та Instagram, статті в онлайнових ЗМІ, сюжети на телебаченні, розслідування в YouTube, боротьба за плитку в магазинах… Складається враження, що людей охопила масова істерія. А почалося все зі звичайного ASMR-відео в TikTok, в якому блогерка насолоджувалася поїданням солодощів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому всі захоплюються дубайським шоколадом і що в ньому особливого.

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Що таке дубайський шоколад

Це оригінальні ласощі, які виготовляє одна компанія в Дубаї — FIX Dessert Chocolatier — під назвою "Can't Get Knafeh of It". Плитка шоколаду коштує орієнтовно 20 доларів, а придбати товар можна через офіційні сервіси доставки, зокрема Deliveroo. Звісно, надзвичайний попит продукує дефіцит, тому не виключено, що шоколаду в наявності не буде.

Дубайські солодощі застрягли в головах людей завдяки цікавому поєднанню текстур і смаків: фісташкова начинка, ніжний молочний шоколад, хрусте тісто катаїфі (традиційне для арабських десертів). Плюс спрацював незвичайний контраст між м’якістю начинки, трішки рідкої, та твердістю оболонки, яка хрустить при поїданні.

В Україні вартість однієї плитки (200 г) доходить до 1 200-1 500 грн. Чимало оголошень про продаж можна знайти на порталі OLX.

 

Шокодад
Дубайський шоколад продають на OLX. Фото: скриншот

Шоколад став світовим трендом

Все почалося з блогерки Марії Вехери, відео якої завірусилося та зібрало десятки мільйонів переглядів. Дівчина з непідробним задоволенням смакувала дубайським шоколадом на камеру, а хрускіт став манливою родзинкою. Згодом виник тренд серед популярних блогерів, які спеціально літали в Дубай, аби придбати плитку ласощів. Нагадаємо, тільки одна компанія виготовляє оригінальний товар.

 

 

Наразі в соціальних мережах опубліковано безліч відео про дубайський десерт. Хтось нахвалює виробників і "сходить з розуму" через цей шоколад, а комусь він видається звичайним. Скільки смаків — стільки й думок. А хтось доходить до крайнощів і стоїть понад 10 годин у кілометровій черзі до магазину, щоб придбати товар.

Причому навіть не оригінальний. У Берліні відкрилася кондитерська Abu Khaled Sweets, власник якої (Алі Фахро) знайшов рецепт дубайського шоколаду і відтворив власну версію десерту. Тепер асортимент закладу розлітається за лічені години, а покупці готові заплатити за батончики з фісташковою начинкою до 100 доларів.

 

Думки українців, які спробували солодощі, розділилися. Комусь шоколад надав незабутні смакові враження, що навіть захмарна ціна виявилася обґрунтованою. А хтось щиро не розуміє, чому люди навколо фанатіють від дубайського десерту. На думку скептиків, він дійсно смачний, але жодної ейфорії не приносить.

Виходить, потрібно самому скуштувати, аби зрозуміти, хто з коментаторів правий. До речі, в Україні давно існують власні аналоги смаколиків із фісташковою начинкою, причому не за 1 000 грн. Наприклад, легендарний молочний "Світоч" коштує лише 40 грн.

 

  • Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду - фото 2
    Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот
  • Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду - фото 3
    Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот
  • Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду - фото 4
    Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот
  • Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду - фото 5
    Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот
  • Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду - фото 6
    Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот
  • Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду - фото 7
    Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот
  • Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду - фото 8
    Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот
  • Ейфорія та істерія — чому всі шаленіють від дубайського шоколаду - фото 9
    Відгуки українців про дубайський шоколад. Фото: скриншот
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Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Чорна п’ятниця в Україні — це більше маркетинговий хід, ніж справжня можливість зекономити. Продавці попередньо завищують вартість товарів, аби потім здивувати покупців великими знижками. Треба обережно підходити до вибору продукції та не замовляти все підряд.

Також ми писали, що смачні десерти можна готувати самостійно вдома. Відомий шеф-кухар створив рецепт, який ідеально підходить для здорового харчування, оскільки в ньому немає цукру. Але це не заважає йому бути надзвичайно смачним і ніжним.

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