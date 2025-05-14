Продать гривневые купюры — за какие банкноты дорого заплатят в 2025 году

Купюра 100 гривен. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут заработать на онлайн-аукционах, продавая не только монеты. Некоторые гривневые купюры стоят гораздо больше реального номинала, особенно если речь идет о давних годах эмиссии. Не обязательно выбрасывать или заменять банкноты, которые не принимают для расчетов за товары, ведь их выгоднее продать коллекционерам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких купюрах гривны можно неплохо заработать.

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Какие гривневые банкноты дорого стоят

Возникает вопрос, почему люди вообще покупают наличные деньги дороже реального номинала. Причины могут быть разные, но наиболее распространенная — коллекционирование. Конечно, за обычную купюру, которая находится в обращении и не содержит редких признаков, не дадут вознаграждение.

Настоящую ценность имеют старинные деньги, что давно не используются в расчетных операциях. Как известно, Национальный банк вывел из обращения гривны, напечатанные до 2003 года. За них заплатят в разы дороже номинала. Также внимание коллекционеров привлекают купюры с красивыми серийными номерами, дефектами и необычным дизайном.

Мы нашли несколько интересных лотов, опубликованных на онлайн-аукционе Violity.

2 гривны 1992 года с портретом Ярослава Мудрого — 2 500 грн (5 купюр)

2 гривны 1992 года. Фото: Violity

5 гривен 1992 года с портретом Богдана Хмельницкого — 2 000 грн (3 купюры)

5 гривен 1992 года. Фото: Violity

10 гривен 1994 года с портретом Ивана Мазепы — 1 800 грн (2 купюры)

10 гривен 1994 года. Фото: Violity

200 гривен 2014 года с портретом Леси Украинки, номер ХА777777777 — 9 000 грн

200 гривен 2014 года. Фото: Violity

200 гривен 2021 года с портретом Леси Украинки, номер ЕВ1111111 — 2 761 грн

200 гривен 2021 года. Фото: Violity

50 гривен 2021 года "30 лет Независимости Украины" — 3 501 грн (10 купюр)

50 гривен 2021 года. Фото: Violity

Отметим, в Украине больше не принимают для расчетных наличных операций купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн до 2003 года выпуска. Очевидно, к этим старым банкнотам проявляют инвестиционный интерес, поскольку со временем они будут расти в цене. Поэтому их не только коллекционируют, но и держат как актив.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине не получится обменять гривны, сильно поврежденные огнем или водой, загрязненные химическими и радиоактивными веществами. Банки могут забрать для замены купюры, которые потеряли платежные признаки из-за пожара, катастрофы или стихийного бедствия.

Также мы писали, что некоторыми гривневыми банкнотами больше не удастся воспользоваться в Украине. НБУ вывел из обращения гривны, выпущенные до 2003 года, и монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Недействительную наличность разрешается заменить на деньги нового образца.