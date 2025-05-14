Продати гривневі купюри — за які банкноти дорого заплатять у 2025 році

Купюра 100 гривень. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть заробити на онлайн-аукціонах, продаючи не лише монети. Деякі гривневі купюри коштують набагато більше реального номіналу, особливо якщо йдеться про давні роки емісії. Не обов’язково викидати чи замінювати банкноти, які не приймають для розрахунків за товари, бо їх вигідніше продати колекціонерам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких купюрах гривні можна непогано заробити.

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Які гривневі банкноти дорого коштують

Постає питання, чому люди взагалі купують готівкові гроші дорожче реального номіналу. Причини можуть бути різні, але найбільш поширена — колекціонування. Звісно, за звичайну купюру, яка перебуває в обігу та не містить рідкісних ознак, не дадуть винагороду.

Справжню цінність мають старовинні гроші, що давно не використовуються в розрахункових операціях. Як відомо, Національний банк вивів з обігу гривні, надруковані до 2003 року. За них заплатять в рази дорожче номіналу. Також увагу колекціонерів привертають купюри з красивими серійними номерами, дефектами та незвичним дизайном.

Ми знайшли кілька цікавих лотів, опублікованих на онлайн-аукціоні Violity.

2 гривні 1992 року з портретом Ярослава Мудрого — 2 500 грн (5 купюр)

2 гривні 1992 року. Фото: Violity

5 гривень 1992 року з портретом Богдана Хмельницького — 2 000 грн (3 купюри)

5 гривень 1992 року. Фото: Violity

10 гривень 1994 року з портретом Івана Мазепи — 1 800 грн (2 купюри)

10 гривень 1994 року. Фото: Violity

200 гривень 2014 року з портретом Лесі Українки, номер ХА7777777 — 9 000 грн

200 гривень 2014 року. Фото: Violity

200 гривень 2021 року з портретом Лесі Українки, номер ЕВ1111111 — 2 761 грн

200 гривень 2021 року. Фото: Violity

50 гривень 2021 року "30 років Незалежності України" — 3 501 грн (10 купюр)

50 гривень 2021 року. Фото: Violity

Зауважимо, в Україні більше не приймають для розрахункових готівкових операцій купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн до 2003 року випуску. Очевидно, до цих старих банкнот проявляють інвестиційний інтерес, оскільки з часом вони зростатимуть у ціні. Тож їх не тільки колекціонують, але й тримають як актив.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні не вийде обміняти гривні, сильно пошкоджені вогнем або водою, забруднені хімічними та радіоактивними речовинами. Банки можуть забрати для заміни купюри, які втратили платіжні ознаки через пожежу, катастрофу чи стихійне лихо.

Також ми писали, що деякими гривневими банкнотами більше не вдасться скористатися в Україні. НБУ вивів з обігу гривні, випущені до 2003 року, і монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Недійсну готівку дозволяється замінити на гроші нового зразка.