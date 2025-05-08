Ці купюри не приймають в Україні — якими гривнями не можна розплатитися

Українські гривні. Фото: НБУ/Flickr

Не всіма паперовими грошима українці можуть скористатися. Деякі купюри гривень не приймуть касири супермаркетів, підприємств і навіть банків. Доведеться або позбутися готівки, або віднести на обмін у підрозділ НБУ.

Про це розповіли на офіційному сайті Національного банку України.

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Які гривні не можна використати

Згідно з роз'ясненнями регулятора, касири підприємств мають право відмовити клієнту в готівковому розрахунку, якщо сумніваються у справжності/платіжності купюр. Так само працівники фінансових установ не приймають гривні чи копійки, які:

пошкоджені вогнем, водою, хімікатами та іншими речовинами, а площа купюри може зменшитися на понад 55% під час приймання/оброблення;

забруднені хімічними та радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними субстанціями, що негативно впливають на здоров'я людини.

Якщо ваші гроші втратили платіжні ознаки через пожежу, катастрофу, стихійне лихо, побутове пошкодження чи інший нещасний випадок, можна звернутися до регіонального підрозділу НБУ для заміни готівки на нову. Наразі такі об’єкти розміщені в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій і Львівській областях, а також у Києві.

"У разі відсутності в регіоні підрозділу грошового обігу Національного банку необхідно звертатись до банків, яким надано повноваження на зберігання запасів готівки Національного банку. Такі повноваження мають Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк Аваль", — йдеться на сайті НБУ.

Несправжні гривні, зрозуміло, теж не приймають для фінансових розрахунків. Перевіряють купюри у банках, які здійснюють валютно-обмінні операції, та в Департаменті грошового обігу НБУ. Всі дослідження проводять безплатно, за їх результатами власникам готівки відшкодовують суму грошових знаків, визнаних справжніми та платіжними.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть відмовитися від американського долара, щоб прив’язати національну валюту до євро. Таку можливість вивчають з огляду на проблеми у світовій торгівлі та активізації співпраці з європейськими державами.

Також ми писали, що деякі купюри доларів і євро не вдасться обміняти. Фінансові установи не приймають валюту зі значними пошкодженнями, наприклад розривами на частини, плямами, забрудненнями, обпаленням, слідами від хімікатів тощо.