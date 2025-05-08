Эти купюры не принимают в Украине — какими гривнами нельзя расплатиться

Украинские гривны. Фото: НБУ/Flickr

Не всеми бумажными деньгами украинцы могут воспользоваться. Некоторые купюры гривен не примут кассиры супермаркетов, предприятий и даже банков. Придется либо избавиться от наличных, либо отнести на обмен в подразделение НБУ.

Об этом рассказали на официальном сайте Национального банка Украины.

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Какие гривны нельзя использовать

Согласно разъяснениям регулятора, кассиры предприятий имеют право отказать клиенту в наличном расчете, если сомневаются в подлинности/платежности купюр. Так же сотрудники финансовых учреждений не принимают гривны или копейки, которые:

повреждены огнем, водой, химикатами и другими веществами, а площадь купюры может уменьшиться более чем на 55% во время приема/обработки;

загрязнены химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, негативно влияющими на здоровье человека.

Если ваши деньги потеряли платежные признаки из-за пожара, катастрофы, стихийного бедствия, бытового повреждения или другого несчастного случая, можно обратиться в региональное подразделение НБУ для замены наличности на новую. Сейчас такие объекты размещены в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой и Львовской областях, а также Киеве.

"В случае отсутствия в регионе подразделения денежного обращения Национального банка необходимо обращаться в банки, которым предоставлены полномочия на хранение запасов наличности Национального банка. Такие полномочия имеют Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль", — говорится на сайте НБУ.

Ненастоящие гривны, разумеется, тоже не принимают для финансовых расчетов. Проверяют купюры в банках, осуществляющих валютно-обменные операции, и в Департаменте денежного обращения НБУ. Все исследования проводят бесплатно, по их результатам владельцам наличности возмещают сумму денежных знаков, признанных настоящими и платежными.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине могут отказаться от американского доллара, чтобы привязать национальную валюту к евро. Такую возможность изучают ввиду проблем в мировой торговле и активизации сотрудничества с европейскими государствами.

Также мы писали, что некоторые купюры долларов и евро не удастся обменять. Финансовые учреждения не принимают валюту со значительными повреждениями, например, разрывами на части, пятнами, загрязнениями, обжогом, следами от химикатов и тому подобное.