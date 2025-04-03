Курс доллара рекордно обвалился — к чему привели новые пошлины Трампа

Доллары в руках. Фото: Pexels

В первый день введения новых тарифов на импорт американская валюта рекордно обвалилась в цене. Так доллар отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на все иностранные товары.

Что произошло с долларом, рассказали специалисты Trading Economics.

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Колебания доллара и евро

В четверг, 3 апреля, индекс доллара упал ориентировочно на 2%. Это самый резкий однодневный обвал за последние два года и шестимесячный минимум для американской валюты. Индекс является важным финансовым показателем, фиксирующим соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США:

евро;

японской иены;

британского фунта;

канадского доллара;

шведской кроны;

швейцарского франка.

"Так трейдеры отреагировали на последнее заявление президента Трампа о пошлинах. В среду президент США обнародовал базовую ставку 10% на весь импорт, которая вступит в силу 5 апреля. Около 60 стран столкнутся с большими поборами — 34% для Китая, 20% для ЕС и 46% для Вьетнама", — написали специалисты.

Европейский Союз и Китай обещали принять ответные меры. Нестабильная геополитическая ситуация и усиление торгового противостояния привели к обеспокоенности относительно близкой рецессии. Прогнозы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы уже летом получили новую основу.

Учитывая все обстоятельства, европейскую валюту также не обошло стороной потрясение. Курс евро к доллару взлетел к новому максимуму, зафиксировав самый лучший день на рынке за 9 лет. Показатель роста составил 2,2%, что стало его крупнейшим внутридневным обновлением с декабря 2015 года.

Официальный курс НБУ

Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на пятницу, 4 апреля. Показатель резко взлетел вверх, украинская валюта потеряла по отношению к европейской 1,22 грн. Значение зафиксировали на уровне 45,85 грн/евро в противовес 44,63 грн/евро 3 апреля.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Официальный курс гривны к доллару изменился лишь на 3 копейки — до 41,34 грн/долл. Понятно, что ситуация на валютном рынке является прямым следствием введения тарифов на импорт США.

Напомним, гривна начала ослабевать с середины марта 2025 года, официальный курс доллара вырос до 41,64 грн/долл. Эксперты не прогнозируют удешевление валюты в ближайшие месяцы из-за отсутствия экономических оснований.

Также мы писали, что украинцы не всегда смогут продать в обменник купюру 100 долларов 2003 года выпуска. Из-за давности эмиссии финансовые учреждения откажутся принимать американскую валюту. Хотя такое решение является противоправным и не соответствует требованиям НБУ.