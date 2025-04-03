Курс долара рекордно обвалився — до чого призвели нові мита Трампа

Долари в руках. Фото: Pexels

В перший день запровадження нових тарифів на імпорт американська валюта рекордно обвалилася в ціні. Так долар відреагував на рішення президента США Дональда Трампа ввести мита на всі іноземні товари.

Що сталося з доларом, розповіли фахівці Trading Economics.

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Коливання долара і євро

У четвер, 3 квітня, індекс долара впав орієнтовно на 2%. Це найбільш різкий одноденний обвал за останні два роки і шестимісячний мінімум для американської валюти. Індекс є важливим фінансовим показником, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США:

євро;

японської єни;

британського фунта;

канадського долара;

шведської крони;

швейцарського франка.

"Так трейдери відреагували на останню заяву президента Трампа про мита. У середу президент США оприлюднив базову ставку 10% на весь імпорт, яка набуде чинності 5 квітня. Близько 60 країн зіткнуться з більшими поборами — 34% для Китаю, 20% для ЄС і 46% для В’єтнаму", — написали фахівці.

Європейський Союз і Китай обіцяли вжити заходів у відповідь. Нестабільна геополітична ситуація і посилення торговельного протистояння призвели до занепокоєння щодо близької рецесії. Прогнози на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи вже влітку отримали нове підґрунтя.

З огляду на всі обставини, європейську валюту також не оминуло потрясіння. Курс євро до долара злетів до нового максимуму, зафіксувавши найкращий день на ринку за 9 років. Показник росту становив 2,2%, що стало його найбільшим внутрішньоденним оновленням із грудня 2015 року.

Офіційний курс від НБУ

Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на п’ятницю, 4 квітня. Показник різко злетів угору, українська валюта втратила по відношенню до європейської 1,22 грн. Значення зафіксували на рівні 45,85 грн/євро на противагу 44,63 грн/євро 3 квітня.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Офіційний курс гривні до долара змінився лише на 3 копійки — до 41,34 грн/дол. Зрозуміло, що ситуація на валютному ринку є прямим наслідком запровадження тарифів на весь імпорт США.

Нагадаємо, гривня почала слабшати з середини березня 2025 року, офіційний курс долара зріс до 41,64 грн/дол. Експерти не прогнозують здешевлення валюти найближчими місяцями через відсутність економічних підстав.

Також ми писали, що українці не завжди зможуть продати в обмінник купюру 100 доларів 2003 року випуску. Через давність емісії фінансові установи відмовляться приймати американську валюту. Хоча таке рішення є протиправним і не відповідає вимогам НБУ.