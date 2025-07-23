Екатерина Усик и Влада Зинченко — какие шикарные часы засветили жены спортсменов

Екатерина Усик. Фото: usyk_kate1505/Instagram

Жены топовых украинских спортсменов — Александра Усика и Александра Зинченко — владеют часами за десятки тысяч долларов. Екатерина Усик и Влада Седан похвастались ценными аксессуарами на лондонском стадионе "Уэмбли" во время реванша боя Усик — Дюбуа.

Об этом рассказало издание Blik.

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Какие часы у Екатерины Усик

Жена чемпиона мира по боксу, очевидно, поддерживала мужа в Лондоне. Александр Усик одолел британца Даниэля Дюбуа в поединке за абсолютное первенство в супертяжелом весе. Посмотреть исторический бой пришли известные гости со всего мира.

На руке у Екатерины удалось разглядеть культовые часы Patek Philippe Nautilus, которые заслуженно считают воплощением элегантного спортивного аксессуара. Помимо прямого назначения, часы из коллекции Nautilus также включают хронограф, фазы луны, годовой и вечный календари.

"Вдохновленная формой иллюминатора корабля, конструкция Nautilus подняла искусство изготовления корпусов на новый уровень. Благодаря закругленному восьмиугольному безелю и горизонтально рельефному циферблату, культовый дизайн сразу узнается", — рассказали в Patek Philippe.

Стоимость часов составляет ориентировочно 99 000 долларов.

Часы Patek Philippe Nautilus. Фото: Patek

Какие часы у Влады Седана

Жена полузащитника лондонского "Арсенала" живет с мужем в столице Великобритании, поэтому посетила поединок на "Уэмбли". В свое время она работала спортивной журналисткой в Украине, а сейчас ведет блог в Instagram на более 670 000 фолловеров.

По данным английского таблоида The Sun, Влада может зарабатывать до 2 600 фунтов стерлингов за один пост в соцсети. Плюс супруги открыли ресторан INCH в Киеве. Это свидетельствует о том, что на недостаток денег Влада и Александр не жалуются.

Жена футболиста похвасталась своими часами и оказалось, что ее предпочтения схожи со вкусом Екатерины Усик. Влада купила себе Patek Philippe Nautilus, однако другой модели, стоимость которой — около 70 000 долларов.

Влада Седан — жена Зинченко. Фото: v.lada_sedan/Instagram

На руке мужа — Александра Зинченко — заметили культовый Rolex Daytona, способный обеспечить непревзойденную точность при любых обстоятельствах. Стоят такие часы ориентировочно 31 000 долларов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик имеет большой автопарк. Он часто инвестирует заработанные деньги в автомобильный бизнес, покупая машины с потенциалом к увеличению стоимости. Его коллекция включает Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS и другие модели.

Также мы писали, на чем зарабатывают деньги жены топовых украинских футболистов — Владислава Дубинчака, Валерия Бондаря, Сергея Реброва и Ярослава Ракицкого. Их избранницы открывают бизнес, имеют хобби, ведут блоги в соцсетях.