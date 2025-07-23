Катерина Усик і Влада Зінченко — які шикарні годинники засвітили дружини спортсменів

Катерина Усик. Фото: usyk_kate1505/Instagram

Дружини топових українських спортсменів — Олександра Усика та Олександра Зінченка — володіють годинниками за десятки тисяч доларів. Катерина Усик і Влада Седан похизувалися коштовними аксесуарами на лондонському стадіоні "Вемблі" під час реваншу бою Усик — Дюбуа.

Про це розповіло видання Blik.

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Який годинник у Катерини Усик

Дружина чемпіона світу з боксу, очевидно, підтримувала чоловіка в Лондоні. Олександр Усик здолав британця Даніеля Дюбуа в поєдинку за абсолютну першість у надважкій вазі. Подивитися історичний бій прийшли відомі гості з усього світу.

На руці в Катерини вдалося розгледіти культовий годинник Patek Philippe Nautilus, який заслужено вважають втіленням елегантного спортивного аксесуару. Окрім прямого призначення, годинники з колекції Nautilus також включають хронограф, фази місяця, річний та вічний календарі.

"Натхненна формою ілюмінатора корабля, конструкція Nautilus підняла мистецтво виготовлення корпусів на новий рівень. Завдяки заокругленому восьмикутному безелю та горизонтально рельєфному циферблату, культовий дизайн одразу впізнається", — розповіли в Patek Philippe.

Вартість годинника становить орієнтовно 99 000 доларів.

Годинники Patek Philippe Nautilus. Фото: Patek

Який годинник у Влади Седан

Дружина півзахисника лондонського "Арсеналу" мешкає з чоловіком у столиці Великої Британії, тому відвідала поєдинок на "Вемблі". Свого часу вона працювала спортивною журналісткою в Україні, а нині веде блог в Instagram на понад 670 000 фоловерів.

За даними англійського таблоїда The Sun, Влада може заробляти до 2 600 фунтів стерлінгів за один пост у соцмережі. Плюс подружжя відкрило ресторан INCH у Києві. Це свідчить про те, що на нестачу коштів Влада та Олександр не скаржаться.

Дружина футболіста похизувалася своїм годинником і виявилося, що її вподобання схожі зі смаком Катерини Усик. Влада купила собі Patek Philippe Nautilus, проте іншої моделі, вартість якої — близько 70 000 доларів.

Влада Седан — дружина Зінченка. Фото: v.lada_sedan/Instagram

На руці чоловіка — Олександра Зінченка — помітили культовий Rolex Daytona, здатний забезпечити неперевершену точність за будь-яких обставин. Коштує такий годинник орієнтовно 31 000 доларів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик має великий автопарк. Він часто інвестує зароблені гроші в автомобільний бізнес, купуючи машини з потенціалом до збільшення вартості. Його колекція включає Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS та інші моделі.

Також ми писали, на чому заробляють гроші дружини топових українських футболістів — Владислава Дубінчака, Валерія Бондаря, Сергія Реброва і Ярослава Ракицького. Їх обраниці відкривають бізнеси, мають хоббі, ведуть блоги в соцмережах.