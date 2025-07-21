Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Дружина чемпіона — на чому заробляє Катерина Усик

Дружина чемпіона — на чому заробляє Катерина Усик

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 12:11
Медійний капітал — на чому заробляє Катерина Усик
Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, має власний бізнес. Її компанія здає об'єкти нерухомості в оренду, або ж продає дорожче.

Про це Катерина Усик розповіла в недавньому інтерв'ю на каналі "Слава+".

Реклама
Читайте також:

"В нас є нерухомість, яку ми купуємо в Україні — в Києві. Це ризики, авжеж. Є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно", — пояснила вона.

Реклама

Катерина також уточнила, що йдеться не про класичне рієлторське агентство, а саме про власні активи родини, оформлені офіційно, з оплатою всіх податків.

Дружина Олександра Усика також згадала про будинок родини в Ворзелі, який розбили росіяни.

Реклама

"Будинок в поганому стані. Там жили росіяни, яких туди цілеспрямовано привезли. Я думаю ми його потім будемо зносити під фундамент", — говорить вона.

Катерина Усик розповіла, що, з-поміж іншої нерухомості, разом з чоловіком вони мають декілька будинків біля Києва. Один з них — основний, який родина придбала перед війною. 

"Він дуже великий, я не знаю, коли ми його побудуємо. Ми придбали лише коробку. Десь рік після початку війни ми нічого там не робили, а потім почали потихеньку будувати. Зараз теж будівництво йде повільно, бо людей не так багато", — пояснила вона.

На питання, навіщо їм такий великий будинок, Катерина розповіла, що розглядає такі об'єкти насамперед як інвестицію, купуючи їх за дуже вигідною ціною.

"Це така інвестиція. Кожен мій об'єкт і кожен мій дім я будую, але десь розумію, що я тут не надовго, і він буде працювати далі", — уточнила вона.

Чим, крім боксу, заробляє Олександр Усик

В інтерв'ю для Forbes Ukraine український чемпіон розповідав, що з 2023 року він розвиває компанію Ready to fight. Цей мобільний застосунок позиціюють як першу соціальну медіаплатформу для боксерської спільноти, що працює на блокчейн-технології. Мета Ready to fight (RTF) — створити ефективну систему взаємодії боксерів зі спаринг-партнерами, тренерами, менеджерами, брендами тощо.

Платформу було запущено у 2023 році, і нині вона налічує майже 50 000 активних користувачів, переважно представників боксерської спільноти, включаючи боксерів, тренерів, фанатів, спонсорів, спортзали, виробників екіпірування, психологів і нутриціологів.

Втім, RTF не єдиний бізнес-проєкт Усика. Він інвестував приблизно $6 млн власних коштів у проєкти від сільського господарства до автобізнесу. Але бокс залишається основним джерелом доходу спортсмена.

Раніше ми писали, що Олександр Усик в Лондоні на "Вемблі" переміг британця Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі.

Неймовірне досягнення покорилося боксеру на очах у дружини Катерини, друзів, команди та інших українських фанатів.

Також дізнавайтеся, коли Олександр Усик зіграє офіційний матч за клуб "Полісся". 

Олександр Усик гроші бокс Катерина Усик українські боксери
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації