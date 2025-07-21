Медійний капітал — на чому заробляє Катерина Усик

Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, має власний бізнес. Її компанія здає об'єкти нерухомості в оренду, або ж продає дорожче.

Про це Катерина Усик розповіла в недавньому інтерв'ю на каналі "Слава+".

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"В нас є нерухомість, яку ми купуємо в Україні — в Києві. Це ризики, авжеж. Є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно", — пояснила вона.

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Катерина також уточнила, що йдеться не про класичне рієлторське агентство, а саме про власні активи родини, оформлені офіційно, з оплатою всіх податків.

Дружина Олександра Усика також згадала про будинок родини в Ворзелі, який розбили росіяни.

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"Будинок в поганому стані. Там жили росіяни, яких туди цілеспрямовано привезли. Я думаю ми його потім будемо зносити під фундамент", — говорить вона.

Катерина Усик розповіла, що, з-поміж іншої нерухомості, разом з чоловіком вони мають декілька будинків біля Києва. Один з них — основний, який родина придбала перед війною.

"Він дуже великий, я не знаю, коли ми його побудуємо. Ми придбали лише коробку. Десь рік після початку війни ми нічого там не робили, а потім почали потихеньку будувати. Зараз теж будівництво йде повільно, бо людей не так багато", — пояснила вона.

На питання, навіщо їм такий великий будинок, Катерина розповіла, що розглядає такі об'єкти насамперед як інвестицію, купуючи їх за дуже вигідною ціною.

"Це така інвестиція. Кожен мій об'єкт і кожен мій дім я будую, але десь розумію, що я тут не надовго, і він буде працювати далі", — уточнила вона.

Чим, крім боксу, заробляє Олександр Усик

В інтерв'ю для Forbes Ukraine український чемпіон розповідав, що з 2023 року він розвиває компанію Ready to fight. Цей мобільний застосунок позиціюють як першу соціальну медіаплатформу для боксерської спільноти, що працює на блокчейн-технології. Мета Ready to fight (RTF) — створити ефективну систему взаємодії боксерів зі спаринг-партнерами, тренерами, менеджерами, брендами тощо.

Платформу було запущено у 2023 році, і нині вона налічує майже 50 000 активних користувачів, переважно представників боксерської спільноти, включаючи боксерів, тренерів, фанатів, спонсорів, спортзали, виробників екіпірування, психологів і нутриціологів.

Втім, RTF не єдиний бізнес-проєкт Усика. Він інвестував приблизно $6 млн власних коштів у проєкти від сільського господарства до автобізнесу. Але бокс залишається основним джерелом доходу спортсмена.

Раніше ми писали, що Олександр Усик в Лондоні на "Вемблі" переміг британця Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі.

Неймовірне досягнення покорилося боксеру на очах у дружини Катерини, друзів, команди та інших українських фанатів.

Також дізнавайтеся, коли Олександр Усик зіграє офіційний матч за клуб "Полісся".