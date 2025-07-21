Медийный капитал — на чем зарабатывает Екатерина Усик

Екатерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик, жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, имеет собственный бизнес. Ее компания сдает объекты недвижимости в аренду, или же продает дороже.

Об этом Екатерина Усик рассказала в недавнем интервью на канале "Слава+".

Реклама

Читайте также:

"У нас есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине - в Киеве. Это риски, конечно. Есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально", — пояснила она.

Екатерина также уточнила, что речь идет не о классическом риелторском агентстве, а именно о собственных активах семьи, оформленных официально, с оплатой всех налогов.

Жена Александра Усика также вспомнила о доме семьи в Ворзеле, который разбили россияне.

"Дом в плохом состоянии. Там жили россияне, которых туда целенаправленно привезли. Я думаю мы его потом будем сносить под фундамент", — говорит она.

Екатерина Усик рассказала, что, среди другой недвижимости, вместе с мужем они имеют несколько домов под Киевом. Один из них — основной, который семья приобрела перед войной.

"Он очень большой, я не знаю, когда мы его построим. Мы приобрели только коробку. Где-то год после начала войны мы ничего там не делали, а потом начали потихоньку строить. Сейчас тоже строительство идет медленно, потому что людей не так много", — пояснила она.

На вопрос, зачем им такой большой дом, Екатерина рассказала, что рассматривает такие объекты прежде всего как инвестицию, покупая их по очень выгодной цене.

"Это такая инвестиция. Каждый мой объект и каждый мой дом я строю, но где-то понимаю, что я здесь не надолго, и он будет работать дальше", — уточнила она.

Чем, кроме бокса, зарабатывает Александр Усик

В интервью для Forbes Ukraine украинский чемпион рассказывал, что с 2023 года он развивает компанию Ready to fight. Это мобильное приложение позиционируют как первую социальную медиаплатформу для боксерского сообщества, работающую на блокчейн-технологии. Цель Ready to fight (RTF) — создать эффективную систему взаимодействия боксеров со спарринг-партнерами, тренерами, менеджерами, брендами и тому подобное.

Платформа была запущена в 2023 году и сейчас насчитывает почти 50 000 активных пользователей, преимущественно представителей боксерского сообщества, включая боксеров, тренеров, фанатов, спонсоров, спортзалы, производителей экипировки, психологов и нутрициологов.

Впрочем, RTF не единственный бизнес-проект Усика. Он инвестировал примерно $6 млн собственных средств в проекты от сельского хозяйства до автобизнеса. Но бокс остается основным источником дохода спортсмена.

Ранее мы писали, что Александр Усик в Лондоне на "Уэмбли" победил британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Невероятное достижение покорилось боксеру на глазах у жены Екатерины, друзей, команды и других украинских фанатов.

Также узнавайте, когда Александр Усик сыграет официальный матч за клуб "Полесье".