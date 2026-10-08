Цены на дрова в октябре: сколько стоит кубометр и как не переплатить

Женщина складывает дрова. Фото: Magnific

Перед наступлением холодов украинцы активнее запасаются дровами. Цены на них зависят от того, где и в каком виде покупать древесину. В государственном лесничестве кубометр можно приобрести дешевле 1 000 гривен, тогда как готовые колотые дрова у частных продавцов стоят в несколько раз дороже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Сколько стоят дрова в лесничестве

Особенно заметно спрос вырос в Кировоградской области. С начала 2026 года там заготовили 128 200 кубометров дров, что на 14 100 кубометров больше, чем за тот же период прошлого года. Населению уже продали 137 700 кубометров древесины — примерно на 25% больше.

В начале октября цены в государственных лесничествах области составляли:

I группа — 1 380 гривен за кубометр;

II группа — 1 020 гривен;

III группа — 840 гривен.

Это цена древесины с верхнего склада, то есть без отгрузки и доставки на дом. Лесничества доставкой также не занимаются. Рекомендуемый объем продажи — до 15 кубометров на одного покупателя в год. Таким образом, 10 кубометров самой древесины обойдутся примерно в 8 400–13 800 гривен.

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Сколько просят частные продавцы

Уже подготовленные дрова стоят значительно дороже. Например, колотый дуб предлагают по 4 300 гривен за кубометр, а дуб в чурках или метровых поленях — по 4 200 гривен.

Расколотые береза и ольха стоят по 3 300 гривен, в чурках или метровых поленьях — по 3 200 гривен. Сосна дешевле: 3 000 гривен за колотые дрова и около 2 900 гривен за чурки или метровые поленья.

Еще дороже может обойтись крупная партия с доставкой. За 12 кубометров дуба, граба или акации просят 60 000 гривен, березы или ольхи — 48 000 гривен, сосны — 45 000 гривен. В эту сумму уже входят доставка и разгрузка.

За 10 кубометров твердых пород просят 50 000 гривен, за 8 — 42 000 гривен, за 6 — 33 000 гривен.

Почему цена за кубометр дров может отличаться

На сайтах объявлений можно найти предложения примерно от 1 265 до 3 000 гривен, а отдельные остатки производства продают еще дешевле. Но не стоит ориентироваться на цифру в объявлении без уточнения объема и вида древесины.

Кубометр, складометр и насыпной куб означают разное количество дров. В сложенных поленьях часть объема занимает воздух, а в насыпанных в кузов — его еще больше. Перед покупкой также нужно уточнять влажность древесины, длину поленьев, расколоты ли они и входят ли в цену доставка и разгрузка.

Как правильно оформлять покупку дров

Древесину можно приобрести в филиалах лесничеств или заказать через государственный магазин "ДроваЄ". Для покупки непосредственно в лесничестве необходимы паспорт и РНОКПП. После оформления договора покупатель получает счет и согласовывает получение древесины.

В период высокого спроса учитывайте возможную очередь. Украинцев также предупреждают о псевдопродавцах, которые представляются сотрудниками лесничества и просят перечислить предоплату на личную банковскую карту, ведь в государственном лесничестве оплату принимают только на официальный счет.

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