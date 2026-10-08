Ціни на дрова у жовтні: скільки коштує кубометр і як не переплатити

Жінка складає дрова. Фото: Magnific

Перед холодами українці активніше запасаються дровами. Ціни на них залежать від того, де і в якому вигляді купувати деревину. У державному лісництві кубометр можна придбати дешевше за 1 000 гривень, тоді як готові колоті дрова у приватних продавців коштують у кілька разів дорожче.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

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Скільки коштують дрова у лісництві

Особливо помітно попит зріс на Кіровоградщині. З початку 2026 року там заготовили 128 200 кубометрів дров, що на 14 100 кубометрів більше, ніж за такий самий період торік. Населенню вже продали 137 700 кубометрів деревини — приблизно на 25% більше.

На початку жовтня ціни у державних лісництвах області становили:

І група — 1 380 гривень за кубометр;

ІІ група — 1 020 гривень;

ІІІ група — 840 гривень.

Це ціна деревини з верхнього складу, тобто без відвантаження та доставки додому. Лісництва доставкою також не займаються. Рекомендований обсяг продажу — до 15 кубометрів на одного покупця на рік. Тож 10 кубометрів самої деревини обійдуться приблизно у 8 400–13 800 гривень.

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Скільки просять приватні продавці

Вже підготовлені дрова коштують значно дорожче. Наприклад, колотий дуб пропонують по 4 300 гривень за кубометр, а дуб у чурках або метрових полінах — по 4 200 гривень.

Колоті береза та вільха коштують по 3 300 гривень, у чурках чи метрових полінах — по 3 200 гривень. Сосна дешевша: 3 000 гривень за колоті дрова та близько 2 900 гривень за чурки або метрові поліна.

Ще дорожче може коштувати велика партія з доставкою. За 12 складометрів дуба, граба або акації просять 60 000 гривень, берези чи вільхи — 48 000 гривень, сосни — 45 000 гривень. У цю суму вже входять доставка та вивантаження.

За 10 складометрів твердих порід просять 50 000 гривень, за 8 — 42 000 гривень, за 6 — 33 000 гривень.

Чому куб дров може бути різним

На сайтах оголошень можна знайти пропозиції приблизно від 1 265 до 3 000 гривень, а окремі залишки виробництва продають ще дешевше. Але не варто орієнтуватися на цифру в оголошенні без уточнення обсягу та виду деревини.

Кубометр, складометр і насипний куб означають різну кількість дров. У складених полінах частину об'єму займає повітря, а в насипаних у кузов його ще більше. Перед покупкою також потрібно уточнювати вологість деревини, довжину полін, чи вони вже поколені та чи входять у ціну доставка і розвантаження.

Як правильно оформлювати покупку дров

Деревину можна придбати у філіях лісництв або замовити через державний магазин "ДроваЄ". Для покупки безпосередньо у лісництві потрібні паспорт і РНОКПП. Після оформлення договору покупець отримує рахунок та узгоджує отримання деревини.

Під час високого попиту враховуйте можливу чергу. Українців також застерігають від псевдопродавців, які представляються працівниками лісництва та просять переказати передоплату на особисту банківську картку, адже у державному лісництві оплату приймають лише на офіційний рахунок.

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