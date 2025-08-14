Доверенность в Украине — как оформить, цена и какие полномочия получает человек, указанный в документе

Мужчина просматривает текст документа. Фото: Freepik

Иногда человек не может лично участвовать в правовых отношениях или выполнять юридические действия. В таких случаях помогает доверенность — документ, который позволяет передать свои полномочия другому лицу.

О том, что такое доверенность, как ее оформить и что можно делать с имуществом по этому документу, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Что такое доверенность и как она работает

Доверенность — это письменный документ, дающий другому человеку право представлять ваши интересы перед третьими лицами. Представитель может выполнять только те действия, которые доступны самому доверителю. Он не имеет права действовать в собственную пользу или представлять интересы посторонних лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Доверенность должна:

соответствовать форме сделки, предусмотренной законом;

быть законной, конкретной и реальной для выполнения;

четко указывать юридические действия, которые может выполнить представитель.

Документ обязательно должен содержать дату и место составления, данные доверителя и представителя (ФИО или название юридического лица, место жительства или местонахождение, при необходимости — должность).

При оформлении доверенности на заключение договора дарения нужно указать ФИО или название одариваемого. Для операций с имуществом указывается налоговый номер доверителя, а для адвоката — его статус и членство в адвокатском объединении. Организации, в которые подается доверенность, могут требовать дополнительные реквизиты или форму документа.

По статье 247 Гражданского кодекса Украины, доверенность действует до истечения срока, определенного в документе, или до ее отмены. Если срок не указан, документ действует до отмены. Срок должен указываться словами (годы, месяцы, недели, дни) и не может зависеть от какого-либо события. Доверенность без даты составления недействительна.

Можно ли продать чье-то имущество по доверенности

Продать жилье без согласия владельца невозможно. Для этого обязательно нужна генеральная доверенность, которая нотариально заверяется.

Если квартира принадлежит двум собственникам, для продажи требуется участие обоих. В противном случае оформляются две отдельные доверенности. Без согласия второго собственника возможна лишь частичная продажа.

Срок действия генеральной доверенности по умолчанию составляет один год, но владелец может оформить ее на срок до трех лет. Для оформления требуется присутствие доверителя и представителя, однако нотариус может приехать на дом или в больницу, если доверитель не может прийти лично.

Паспорт доверителя и представителя обязателен, нотариус фиксирует тип доверенности и допустимые действия, после чего документ подписывается и заверяется.

Документ позволяет проводить куплю-продажу жилья от имени владельца, при этом средства всегда поступают на его счет. Продать квартиру можно только лицу старше 18 лет и только с разрешения владельца.

Доверенность может быть признана недействительной в случаях недееспособности доверителя, выдачи документа несовершеннолетнему лицу, принуждения, состояния аффекта или помутнения сознания, а также по истечении срока действия. Продажа квартиры без согласия прописанных лиц возможна лишь в рамках закона, попытки обойти правила собственности могут расцениваться как мошенничество.

Сколько стоит оформить доверенность в 2025 году

В Украине цена на доверенность может колебаться от примерно 400 до 2 700 гривен и более. Стоимость зависит от ее вида и сложности оформления:

генеральная — от 1 200 грн;

на управление недвижимостью — от 700 грн;

на управление транспортом — от 800 грн;

разовая или специальная — от 400 до 800 грн.

Ценник на отмену доверенности стартует от 400 грн. Если доверенность касается продажи квартиры или автомобиля, стоимость может вырасти из-за дополнительных проверок или подтверждения документов.

К основной цене могут добавляться расходы за срочное оформление или за дополнительные выписки из реестров. Поэтому перед обращением лучше уточнить тариф у конкретного нотариуса.

