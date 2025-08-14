Довіреність в Україні — як оформити, ціна та які повноваження отримує людина, вказана в документі

Чоловік переглядає текст документа. Фото: Freepik

Іноді людина не може особисто брати участь у правових відносинах або виконувати юридичні дії. У таких випадках допомагає довіреність — документ, який дозволяє передати свої повноваження іншій особі.

Про те, що таке довіреність, як її оформити та що можна робити з майном за цим документом, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Що таке довіреність і як вона працює

Довіреність — це письмовий документ, що дає іншій людині право представляти ваші інтереси перед третіми особами. Представник може виконувати лише ті дії, які доступні самому довірителю. Він не має права діяти на власну користь або представляти інтереси сторонніх осіб, крім випадків, прямо передбачених законом. Довіреність повинна:

відповідати формі правочину, передбаченій законом;

бути законною, конкретною та реальною для виконання;

чітко вказувати юридичні дії, які може виконати представник.

Документ обов'язково повинен містити дату та місце складання, дані довірителя та представника (ПІБ або назва юридичної особи, місце проживання чи місцеперебування, за потреби — посаду).

При оформленні довіреності на укладання договору дарування потрібно зазначити ПІБ або назву обдаровуваного. Для операцій із майном вказується податковий номер довірителя, а для адвоката — його статус та членство в адвокатському об’єднанні. Організації, до яких подається довіреність, можуть вимагати додаткові реквізити або форму документа.

За статтею 247 Цивільного кодексу України, довіреність діє до закінчення строку, визначеного у документі, або до її скасування. Якщо строк не вказано, документ чинний до скасування. Термін повинен зазначатися словами (роки, місяці, тижні, дні) і не може залежати від будь-якої події. Довіреність без дати складання недійсна.

Чи можна продати чиєсь майно по довіреності

Продати житло без згоди власника неможливо. Для цього обов’язково потрібна генеральна довіреність, яка нотаріально посвідчується.

Якщо квартира належить двом власникам, для продажу потрібна участь обох. В іншому випадку оформляються дві окремі довіреності. Без згоди другого власника можливий лише частковий продаж.

Строк дії генеральної довіреності за замовчуванням становить один рік, але власник може оформити її на строк до трьох років. Для оформлення потрібні присутність довірителя та представника, проте нотаріус може приїхати додому або до лікарні, якщо довіритель не може прийти особисто.

Паспорт довірителя та представника обов’язковий, нотаріус фіксує тип довіреності та допустимі дії, після чого документ підписується та посвідчується.

Документ дозволяє проводити купівлю-продаж житла від імені власника, при цьому кошти завжди надходять на його рахунок. Продати квартиру можна лише особі старше 18 років і лише за дозволом власника.

Довіреність може бути визнана недійсною у випадках недієздатності довірителя, видачі документа неповнолітній особі, примусу, стану афекту або помутніння свідомості, а також після закінчення строку дії. Продаж квартири без згоди прописаних осіб можливий лише в межах закону, спроби обійти правила власності можуть розцінюватися як шахрайство.

Скільки коштує оформити довіреність у 2025 році

В Україні ціна на довіреність може коливатися від приблизно 400 до 2 700 гривень і більше. Вартість залежить від її виду та складності оформлення:

генеральна — від 1 200 грн;

на управління нерухомістю — від 700 грн;

на управління транспортом — від 800 грн;

разова або спеціальна — від 400 до 800 грн.

Цінник на скасування довіреності стартує від 400 грн. Якщо довіреність стосується продажу квартири чи автомобіля, вартість може зрости через додаткові перевірки або підтвердження документів.

До основної ціни можуть додаватися витрати за термінове оформлення чи за додаткові витяги з реєстрів. Тому перед зверненням краще уточнити тариф у конкретного нотаріуса.

Раніше ми писали, що все більше українців замислюються, як краще передати своє майно — подарувати, заповісти чи укласти договір довічного утримання. Кожен із цих способів має свої плюси та ризики.

Також ми розповідали, що дарувати можна лише те, чим ви володієте на законних підставах. Заборонено передавати в дар орендоване житло чи майно, вилучене з цивільного обігу, наприклад зброю або вибухові речовини.