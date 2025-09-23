Видео
Україна
Главная Экономика Помощь незнакомцу — в каких странах люди самые щедрые

Помощь незнакомцу — в каких странах люди самые щедрые

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 16:10
Европа далеко позади — в каких странах мира люди готовы помогать незнакомцам
Мужчина просит помощи. Фото: Pexels

В новом отчете о счастье в мире The World Happiness Report 2025 исследователи оценили, насколько вероятно люди в разных странах помогут незнакомцу. Результаты могут удивить.

О том, в каких странах люди готовы помогать незнакомцам, отмечается в публикации "the.world.in.maps".

Читайте также:

В каких странах самый высокий уровень взаимоподдержки

На первом месте оказалась Ямайка, за ней следуют:

  • Кения;
  • Тобаго;
  • Либерия;
  • Тринидад;
  • Сьерра-Леоне.

Многие африканские и карибские страны оказались среди лидеров, показывая силу сообщества и взаимоподдержки.

null
Готовность помогать незнакомцам в разных странах. Фото: Скриншот

США в этом рейтинге занимают 12-е место, опережая большинство богатых стран, а Украина вошла в глобальную десятку, демонстрируя устойчивость и солидарность в сложные времена.

В каких странах люди не готовы помогать незнакомцам

Зато Польша и Япония оказались на последних местах — там люди меньше всего склонны помогать незнакомцам.

В большинстве европейских стран рейтинг колеблется между "маловероятно" и "очень маловероятно", напоминая, что богатство не всегда означает щедрость.

Исследование показывает, что готовность помочь незнакомцам зависит не только от уровня достатка, но и от культуры, сознания социума и опыта жизни вместе.

Ранее мы писали, что польский Сенат 17 сентября принял закон, обеспечивающий украинцам право легально находиться в Польше до 4 марта 2026 года.

Также мы рассказывали, что в Украине заработала новая цифровая услуга в приложении "Дія" — оформление базовой социальной помощи. Она объединяет несколько видов господдержки в одну ежемесячную выплату, заменяя многочисленные бумажные заявления и походы в учреждения.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
