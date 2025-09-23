Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Допомога незнайомцю — в яких країнах люди найщедріші

Допомога незнайомцю — в яких країнах люди найщедріші

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 16:10
Європа далеко позаду — в яких країнах світу люди готові допомагати незнайомцям
Чоловік просить допомоги. Фото: Pexels

У новому звіті про щастя у світі The World Happiness Report 2025 дослідники оцінили, наскільки ймовірно люди в різних країнах допоможуть незнайомцю. Результати можуть здивувати.

Про те, в яких країнах люди готові допомагати незнайомцям, зазначається у публікації "the.world.in.maps".

Реклама
Читайте також:

В яких країнах найвищий рівень взаємопідтримки

На першому місці опинилася Ямайка, за нею йдуть:

  • Кенія;
  • Тобаго;
  • Ліберія;
  • Тринідад;
  • Сьєрра-Леоне. 

Багато африканських і карибських країн виявилися серед лідерів, показуючи силу спільноти та взаємопідтримки.

null
Готовність допомагати незнайомцям у різних країнах. Фото: Скриншот

США в цьому рейтингу посідають 12-те місце, випереджаючи більшість багатих країн, а Україна увійшла до глобальної десятки, демонструючи стійкість і солідарність у складні часи.

В яких країнах люди не готові допомагати незнайомцям

Натомість Польща та Японія опинилися на останніх місцях — там люди найменше схильні допомагати незнайомцям.

У більшості європейських країн рейтинг коливається між "малоймовірно" і "дуже малоймовірно", нагадуючи, що багатство не завжди означає щедрість.

Дослідження показує, що готовність допомогти незнайомцям залежить не лише від рівня достатку, а й від культури, свідомості соціуму та досвіду життя разом.

Раніше ми писали, що польський Сенат 17 вересня ухвалив закон, що забезпечує українцям право легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року.

Також ми розповідали, що в Україні запрацювала нова цифрова послуга у застосунку "Дія" — оформлення базової соціальної допомоги. Вона об’єднує кілька видів держпідтримки в одну щомісячну виплату, замінюючи численні паперові заяви та походи до установ.

рейтинг мапа закордон допомога країни
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації