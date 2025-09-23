Європа далеко позаду — в яких країнах світу люди готові допомагати незнайомцям

Чоловік просить допомоги. Фото: Pexels

У новому звіті про щастя у світі The World Happiness Report 2025 дослідники оцінили, наскільки ймовірно люди в різних країнах допоможуть незнайомцю. Результати можуть здивувати.

Про те, в яких країнах люди готові допомагати незнайомцям, зазначається у публікації "the.world.in.maps".

Реклама

Читайте також:

В яких країнах найвищий рівень взаємопідтримки

На першому місці опинилася Ямайка, за нею йдуть:

Кенія;

Тобаго;

Ліберія;

Тринідад;

Сьєрра-Леоне.

Багато африканських і карибських країн виявилися серед лідерів, показуючи силу спільноти та взаємопідтримки.

Готовність допомагати незнайомцям у різних країнах. Фото: Скриншот

США в цьому рейтингу посідають 12-те місце, випереджаючи більшість багатих країн, а Україна увійшла до глобальної десятки, демонструючи стійкість і солідарність у складні часи.

В яких країнах люди не готові допомагати незнайомцям

Натомість Польща та Японія опинилися на останніх місцях — там люди найменше схильні допомагати незнайомцям.

У більшості європейських країн рейтинг коливається між "малоймовірно" і "дуже малоймовірно", нагадуючи, що багатство не завжди означає щедрість.

Дослідження показує, що готовність допомогти незнайомцям залежить не лише від рівня достатку, а й від культури, свідомості соціуму та досвіду життя разом.

Раніше ми писали, що польський Сенат 17 вересня ухвалив закон, що забезпечує українцям право легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року.

Також ми розповідали, що в Україні запрацювала нова цифрова послуга у застосунку "Дія" — оформлення базової соціальної допомоги. Вона об’єднує кілька видів держпідтримки в одну щомісячну виплату, замінюючи численні паперові заяви та походи до установ.