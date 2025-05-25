Деньги на организацию похорон военного — какую сумму предоставляет государство в 2025

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Если украинский военный погиб во время службы, его родные имеют право на одноразовую денежную помощь от государства для организации похорон. Эта выплата обеспечивается из местного бюджета.

О том, какую сумму от государства могут получить родственники на организацию похорон военного, сообщило Министерство обороны Украины.

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Какую сумму выплачивают в 2025 году

В 2025 году сумма пособия на погребение составляет 15 140 гривен. Она рассчитывается как пятикратный прожиточный минимум на одного человека (3 028 грн). Кроме этого, государство также финансирует установку надгробного памятника.

Право на получение денег имеют ближайшие родственники погибшего или лицо, которое организовывало погребение. Это могут быть:

родители;

дети, которые не имеют собственной семьи;

дети-сироты или те, чьи родители пропали без вести;

муж или жена, если не вступили в новый брак;

дети с инвалидностью, полученной до 18 лет (даже если имеют семью).

Как получить выплаты

Чтобы получить помощь, нужно обратиться к местным властям с заявлением. К нему следует приложить:

свидетельство о смерти военного;

паспорт и налоговый номер заявителя;

документы, которые подтверждают родственные связи (например, свидетельство о браке или рождении);

справку об участии погибшего в боевых действиях или документ из воинской части об обстоятельствах гибели.

Выплата должна быть осуществлена в течение 30 дней после подачи всех документов. Если вам необоснованно отказали — такое решение можно обжаловать в суде.

Ранее мы писали, что участники боевых действий имеют право на скидки по оплате коммунальных услуг. Если такой защитник пропал без вести, льготы могут быть переоформлены на его родных.

Также мы рассказывали, что банки отказывают военным в беспроцентных кредитах и отменяют кредитные лимиты. Для решения ситуации правительство, НБУ, Минфин и банки должны разработать совместный механизм поддержки.