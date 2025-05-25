Гроші на організацію похорон військового — яку суму надає держава у 2025

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Якщо український військовий загинув під час служби, його рідні мають право на одноразову грошову допомогу від держави для організації похорону. Ця виплата забезпечується коштом місцевого бюджету.

Про те, яку суму від держави можуть отримати родичі на організацію похорон військового, повідомило Міністерство оборони України.

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Яку суму виплачують у 2025 році

У 2025 році сума допомоги на поховання становить 15 140 гривень. Вона розраховується як п’ятикратний прожитковий мінімум на одну особу (3 028 грн). Крім цього, держава також фінансує встановлення надгробного пам’ятника.

Право на отримання грошей мають найближчі родичі загиблого або особа, яка організовувала поховання. Це можуть бути:

батьки;

діти, які не мають власної сім’ї;

діти-сироти або ті, чиї батьки зникли безвісти;

чоловік або дружина, якщо не вступили у новий шлюб;

діти з інвалідністю, отриманою до 18 років (навіть якщо мають родину).

Як отримати виплати

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до місцевої влади із заявою. До неї слід додати:

свідоцтво про смерть військового;

паспорт і податковий номер заявника;

документи, які підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про шлюб або народження);

довідку про участь загиблого у бойових діях або документ з військової частини про обставини загибелі.

Виплата має бути здійснена протягом 30 днів після подачі всіх документів. Якщо вам необґрунтовано відмовили — таке рішення можна оскаржити в суді.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій мають право на знижки з оплати комунальних послуг. Якщо такий захисник зник безвісти, пільги можуть бути переоформлені на його рідних.

Також ми розповідали, що банки відмовляють військовим у безвідсоткових кредитах і скасовують кредитні ліміти. Для вирішення ситуації уряд, НБУ, Мінфін і банки мають розробити спільний механізм підтримки.