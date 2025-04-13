Государство компенсирует расходы на похороны — какую сумму выплачивают в 2025

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Потеря близкого человека — это не только горе, но и значительные расходы на похороны. В 2025 году государство предусматривает финансовую помощь для покрытия расходов на организацию похорон, но не все имеют на нее право.

О том, кто может получить деньги не погребение от государства в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто может рассчитывать на помощь

В Пенсионном фонде объяснили, что единовременная выплата на погребение назначается не каждому. Выплата не предусмотрена, если:

покойный находился на полном содержании государства;

расходы на похороны были полностью покрыты за счет государственного бюджета.

В остальных случаях, человек, который организовывает погребение (это может быть родственник или другое ответственное лицо), имеет право обратиться за компенсацией. Сумма помощи зависит от того, какую пенсию получал умерший:

для гражданских пенсионеров — размер выплаты составляет сумму их пенсии за два месяца;

для военных пенсионеров — предоставляется компенсация в размере трехмесячной пенсии, однако не менее 13 420 гривен.

Как получить деньги в 2025 году

Для оформления выплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, подав следующие документы:

заполненное заявление на получение помощи;

паспорт и идентификационный код лица, подающего заявление;

свидетельство о смерти или выписка из реестра актов гражданского состояния.

Все упомянутые документы должны быть действующими и соответствовать требованиям законодательства. Финансовую помощь на погребение можно получить только при условии, что обращение для ее оформления подано не позднее шести месяцев с даты смерти застрахованного лица или члена его семьи.

Ранее мы писали, что украинцы, которые находятся за рубежом, могут рассчитывать на определенные виды материальной помощи. В частности, в Польше действуют программы финансовой поддержки, направленные на различные группы наших граждан.

Также мы рассказывали, что в одном из городов Украины начали новую инициативу — поздравлять пожилых жителей общины не только словами, но и деньгами. Для людей почтенного возраста там ввели разовую материальную выплату по случаю их дня рождения.