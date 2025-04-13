Государство компенсирует расходы на похороны — какую сумму выплачивают в 2025

Помощь на погребение в 2025 — какую сумму выплачивает государство
Потеря близкого человека — это не только горе, но и значительные расходы на похороны. В 2025 году государство предусматривает финансовую помощь для покрытия расходов на организацию похорон, но не все имеют на нее право.
О том, кто может получить деньги не погребение от государства в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может рассчитывать на помощь
В Пенсионном фонде объяснили, что единовременная выплата на погребение назначается не каждому. Выплата не предусмотрена, если:
- покойный находился на полном содержании государства;
- расходы на похороны были полностью покрыты за счет государственного бюджета.
В остальных случаях, человек, который организовывает погребение (это может быть родственник или другое ответственное лицо), имеет право обратиться за компенсацией. Сумма помощи зависит от того, какую пенсию получал умерший:
- для гражданских пенсионеров — размер выплаты составляет сумму их пенсии за два месяца;
- для военных пенсионеров — предоставляется компенсация в размере трехмесячной пенсии, однако не менее 13 420 гривен.
Как получить деньги в 2025 году
Для оформления выплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, подав следующие документы:
- заполненное заявление на получение помощи;
- паспорт и идентификационный код лица, подающего заявление;
- свидетельство о смерти или выписка из реестра актов гражданского состояния.
Все упомянутые документы должны быть действующими и соответствовать требованиям законодательства. Финансовую помощь на погребение можно получить только при условии, что обращение для ее оформления подано не позднее шести месяцев с даты смерти застрахованного лица или члена его семьи.
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