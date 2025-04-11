Матеріальна допомога на роботі — хто може отримати і яка сума виплати у 2025 році

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Працевлаштовані українці мають право на матеріальну допомогу. Виплати на роботі передбачаються внутрішніми нормативними актами, зокрема колективним договором. Розміри такої фінансової підтримки та умови надання не затверджені законодавством.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може претендувати на матеріальну допомогу від роботодавця у 2025 році.

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Кому дають матеріальну допомогу на роботі

Існує два види грошової підтримки на підприємстві — систематична і разова. Якщо мова про регулярні виплати від роботодавця, то вони призначаються всім співробітникам на постійній основі. Систематичність встановлюється на розсуд керівника: щороку, щокварталу, після набуття певної кількості стажу тощо.

Всі умови нарахування фіксуються в колективному договорі чи положенні про оплату праці, закон окремо не регламентує забезпечення працівників додатковими коштами. Це суто ініціатива роботодавця, який на власний розсуд вирішує мотивувати підлеглих фінансовою підтримкою. Іншими словами, можна класифікувати виплату як бонус чи премію.

Одноразова матеріальна допомога передбачена при настанні індивідуальних обставин. Їх перелік не вичерпний і може включати:

лікування;

смерть родича;

надзвичайні ситуації (стихійне лихо);

нещасний випадок;

скрутне становище, спричинене війною;

одруження;

вирішення соціально-побутових питань;

вагітність/народження дитини тощо.

Виплати узгоджують на підставі заяви працівника. У зверненні потрібно вказати причини для надання матеріальної допомоги. За необхідності додаються підтверджувальні документи, як от виписки з лікарні, свідоцтво про народження/реєстрацію шлюбу/смерть та інші.

Керівник залишає за собою право відмовити співробітнику, якщо протилежне не передбачено умовами трудового договору чи іншими внутрішніми документами підприємства.

Який розмір допомоги у 2025 році

Оскільки рішення про нарахування коштів ухвалює роботодавець, то сума підтримки теж не зафіксована в законі. Розмір залежить від обставин, політики компанії, фінансових можливостей тощо. Немає ні мінімально допустимої суми, ані максимальної, це вирішується між керівником і працівником.

Важливо врахувати законодавчі вимоги щодо оподаткування матеріальної допомоги. Згідно з Податковим кодексом України, у 2025 році не стягуються кошти з фінансової підтримки, якщо це нецільова благодійна допомога, а сума не перевищує 4 240 грн за календарний рік. Іншими словами, кошти треба надати разово без визначення умов і напрямків витрат.

Нагадаємо, роботодавців можуть оштрафувати на великі суми за порушення норм трудового кодексу. Найчастіше карають за неоформлення найманих працівників, ухилення від сплати податків і виплату заплати "в конвертах".

Також ми писали, що самотні матері мають право на певні трудові пільги та гарантії, встановлені законом. Йдеться про прийом на роботу, умови праці, розмір зарплати, звільнення тощо. Але потрібно надати документи, які підтверджують статус.