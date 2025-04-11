Материальная помощь на работе — кто может получить и какая сумма выплаты в 2025 году

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Трудоустроенные украинцы имеют право на материальную помощь. Выплаты на работе предусматриваются внутренними нормативными актами, в частности коллективным договором. Размеры такой финансовой поддержки и условия предоставления не утверждены законодательством.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может претендовать на материальную помощь от работодателя в 2025 году.

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Существует два вида денежной поддержки на предприятии — систематическая и разовая. Если речь о регулярных выплатах от работодателя, то они назначаются всем сотрудникам на постоянной основе. Систематичность устанавливается на усмотрение руководителя: ежегодно, ежеквартально, после приобретения определенного количества стажа и т.д.

Все условия начисления фиксируются в коллективном договоре или положении об оплате труда, закон отдельно не регламентирует обеспечение сотрудников дополнительными средствами. Это сугубо инициатива работодателя, который по своему усмотрению решает мотивировать подчиненных финансовой поддержкой. Иными словами, можно классифицировать выплату как бонус или премию.

Единовременная материальная помощь предусмотрена при наступлении индивидуальных обстоятельств. Их перечень не исчерпывающий и может включать:

лечение;

смерть родственника;

чрезвычайные ситуации (стихийное бедствие);

несчастный случай;

затруднительное положение, вызванное войной;

бракосочетание;

решение социально-бытовых вопросов;

беременность/рождение ребенка и тому подобное.

Выплаты согласовывают на основании заявления работника. В обращении нужно указать причины для предоставления материальной помощи. При необходимости прилагаются подтверждающие документы, такие как выписки из больницы, свидетельство о рождении/регистрации брака/смерти и другие.

Руководитель оставляет за собой право отказать сотруднику, если обратное не предусмотрено условиями трудового договора или другими внутренними документами предприятия.

Какой размер помощи в 2025 году

Поскольку решение о начислении денег принимает работодатель, то сумма поддержки тоже не зафиксирована в законе. Размер зависит от обстоятельств, политики компании, финансовых возможностей. Нет ни минимально допустимой суммы, ни максимальной, это решается между руководителем и сотрудником.

Важно учесть законодательные требования по налогообложению материальной помощи. Согласно Налоговому кодексу Украины, в 2025 году не взимаются средства с финансовой поддержки, если это нецелевая благотворительная помощь, а сумма не превышает 4 240 грн за календарный год. Иными словами, деньги надо предоставить разово без определения условий и направлений расходов.

Напомним, работодателей могут оштрафовать на крупные суммы за нарушение норм трудового кодекса. Чаще всего наказывают за неоформление наемных сотрудников, уклонение от уплаты налогов и выплату заплаты "в конвертах".

Также мы писали, что одинокие матери имеют право на определенные трудовые льготы и гарантии, установленные законом. Речь идет о приеме на работу, условиях труда, размере зарплаты, увольнении и тому подобное. Но нужно предоставить документы, подтверждающие статус.