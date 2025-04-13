Держава компенсує витрати на похорон — яку суму виплачують у 2025

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Втрата близької людини — це не лише горе, а й значні витрати на похорон. У 2025 році держава передбачає фінансову допомогу для покриття витрат на організацію поховання, але не всі мають на неї право.

Про те, хто може отримати гроші не поховання від держави у 2025 році, повідомили в Пенсійному фонді України.

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В Пенсійному фонді пояснили, що одноразова виплата на поховання призначається не кожному. Виплата не передбачена, якщо:

покійний перебував на повному утриманні держави;

витрати на похорон були повністю покриті за рахунок державного бюджету.

В інших випадках, людина, яка організовує поховання (це може бути родич або інша відповідальна особа), має право звернутися по компенсацію. Сума допомоги залежить від того, яку пенсію отримувала померлий:

для цивільних пенсіонерів — розмір виплати становить суму їхньої пенсії за два місяці;

для військових пенсіонерів — надається компенсація у розмірі тримісячної пенсії, проте не менш ніж 13 420 гривень.

Як отримати гроші у 2025 році

Для оформлення виплати необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України, подавши такі документи:

заповнена заява на отримання допомоги;

паспорт та ідентифікаційний код особи, яка подає заяву;

свідоцтво про смерть або витяг з реєстру актів цивільного стану.

Усі згадані документи мають бути чинними та відповідати вимогам законодавства. Фінансову допомогу на поховання можна отримати лише за умови, що звернення для її оформлення подано не пізніше шести місяців з дати смерті застрахованої особи або члена її родини.

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