Деньги на погребение — какие суммы выплачивает государство в 2025 году

Погребение — это не только тяжелое событие для семьи, но и значительные расходы. Государство предоставляет финансовую помощь, но многие не знают, куда обращаться и какие документы для этого нужны.

О том, сколько выплачивает государство в 2025 году и как получить деньги, объяснил юрист Михаил Вулах.

Кто может получить выплату и что для этого нужно

Обратиться за помощью имеет право любой, кто фактически организовал и оплатил погребение. Это могут быть:

родственники;

соседи;

благотворительные или религиозные организации;

другие лица, которые могут подтвердить расходы.

Если обращаются несколько человек, деньги получает тот, кто подал документы первым, или же сумма может быть разделена по договоренности. Для оформления помощи нужно подать:

заявление;

паспорт или ID-карту;

ИНН и номер телефона;

реквизиты счета (IBAN);

справку ВПЛ (при необходимости);

свидетельство или выписку о смерти;

чеки или акты об оплате ритуальных услуг (при наличии).

Если смерть произошла за рубежом, все документы должны быть переведены и легализованы.

Куда обращаться и какие суммы выплачивают в 2025 году

Орган подачи документов зависит от статуса умершего. Если это был пенсионер — можно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда. Если человек работал официально — оформление осуществляет работодатель через Фонд соцстраха.

В случае, когда умерший был безработным и состоял на учете в центре занятости, документы подаются в этот центр. Если же человек не работал и нигде не был зарегистрирован, нужно обратиться в орган местного самоуправления по последнему месту жительства.

Документы разрешено подавать лично, через доверенное лицо или отправлять по почте. По информации юриста, в 2025 году выплаты составляют:

для застрахованных лиц — 4 100 грн;

для безработных — прожиточный минимум;

для пенсионеров — две пенсионные выплаты умершего;

для военных пенсионеров — три пенсии, но не менее 15 140 грн.

Если погребение проводилось за счет государства, помощь не выплачивается. Если смерть произошла за границей, подать документы можно в любое время после их легализации — сроков для обращения нет.

В ситуациях, когда человек погиб на оккупированной территории или в зоне боевых действий, факт смерти устанавливается через суд по месту жительства заявителя. Судебный сбор за такие дела не взимается.

Почему могут отказать в выплатах

Чаще всего отказывают из-за:

неточности в персональных данных;

неправильных банковских реквизитов (IBAN);

отсутствия подтверждения расходов на ритуальные услуги;

отсутствия перевода или апостиля на иностранных документах.

Юрист советует подавать копии документов, а оригиналы оставлять себе.

