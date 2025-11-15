Гроші на поховання — які суми виплачує держава у 2025 році

Жінка видає гроші. Фото: УНІАН

Поховання — це не лише важка подія для родини, а й значні витрати. Держава надає фінансову допомогу, але багато хто не знає, куди звертатися і які документи для цього потрібні.

Про те, скільки виплачує держава у 2025 році та як отримати гроші, пояснив юрист Михайло Вулах.

Хто може отримати виплату та що для цього потрібно

Звернутися по допомогу має право будь-хто, хто фактично організував і сплатив поховання. Це можуть бути:

родичі;

сусіди;

благодійні чи релігійні організації;

інші особи, які можуть підтвердити витрати.

Якщо звертаються кілька людей, гроші отримує той, хто подав документи першим, або ж сума може бути поділена за домовленістю. Для оформлення допомоги потрібно подати:

заяву;

паспорт або ID-картку;

ІПН та номер телефону;

реквізити рахунку (IBAN);

довідку ВПО (за потреби);

свідоцтво чи витяг про смерть;

чеки або акти про оплату ритуальних послуг (за наявності).

Якщо смерть сталася за кордоном, усі документи повинні бути перекладені та легалізовані.

Куди звертатися та які суми виплачують у 2025 році

Орган подачі документів залежить від статусу померлого. Якщо це був пенсіонер — можна звернутися в будь-яке відділення Пенсійного фонду. Якщо людина працювала офіційно — оформлення здійснює роботодавець через Фонд соцстраху.

У разі, коли померлий був безробітним і перебував на обліку в центрі зайнятості, документи подаються до цього центру. Якщо ж людина не працювала і ніде не була зареєстрована, потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування за останнім місцем проживання.

Документи дозволено подавати особисто, через довірену особу або надсилати поштою. За інформацією юриста, у 2025 році виплати становлять:

для застрахованих осіб — 4 100 грн;

для безробітних — прожитковий мінімум;

для пенсіонерів — дві пенсійні виплати померлого;

для військових пенсіонерів — три пенсії, але не менше 15 140 грн.

Якщо поховання проводилося за кошт держави, допомога не виплачується. Якщо смерть сталася за кордоном, подати документи можна в будь-який час після їх легалізації — строків для звернення немає.

У ситуаціях, коли людина загинула на окупованій території або в зоні бойових дій, факт смерті встановлюється через суд за місцем проживання заявника. Судовий збір за такі справи не стягується.

Чому можуть відмовити у виплатах

Найчастіше відмовляють через:

неточності у персональних даних;

неправильні банківські реквізити (IBAN);

відсутність підтвердження витрат на ритуальні послуги;

відсутність перекладу або апостиля на іноземних документах.

Юрист радить подавати копії документів, а оригінали залишати собі.

