Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Допомога на поховання — хто і які виплати може отримати у 2025

Допомога на поховання — хто і які виплати може отримати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 06:35
Оновлено: 06:45
Гроші на поховання — які суми виплачує держава у 2025 році
Жінка видає гроші. Фото: УНІАН

Поховання — це не лише важка подія для родини, а й значні витрати. Держава надає фінансову допомогу, але багато хто не знає, куди звертатися і які документи для цього потрібні. 

Про те, скільки виплачує держава у 2025 році та як отримати гроші, пояснив юрист Михайло Вулах.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати виплату та що для цього потрібно

Звернутися по допомогу має право будь-хто, хто фактично організував і сплатив поховання. Це можуть бути:

  • родичі;
  • сусіди;
  • благодійні чи релігійні організації;
  • інші особи, які можуть підтвердити витрати.

Якщо звертаються кілька людей, гроші отримує той, хто подав документи першим, або ж сума може бути поділена за домовленістю. Для оформлення допомоги потрібно подати:

  • заяву;
  • паспорт або ID-картку;
  • ІПН та номер телефону;
  • реквізити рахунку (IBAN);
  • довідку ВПО (за потреби);
  • свідоцтво чи витяг про смерть;
  • чеки або акти про оплату ритуальних послуг (за наявності).

Якщо смерть сталася за кордоном, усі документи повинні бути перекладені та легалізовані.

Куди звертатися та які суми виплачують у 2025 році

Орган подачі документів залежить від статусу померлого. Якщо це був пенсіонер — можна звернутися в будь-яке відділення Пенсійного фонду. Якщо людина працювала офіційно — оформлення здійснює роботодавець через Фонд соцстраху. 

У разі, коли померлий був безробітним і перебував на обліку в центрі зайнятості, документи подаються до цього центру. Якщо ж людина не працювала і ніде не була зареєстрована, потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування за останнім місцем проживання.

Документи дозволено подавати особисто, через довірену особу або надсилати поштою. За інформацією юриста, у 2025 році виплати становлять:

  • для застрахованих осіб — 4 100 грн;
  • для безробітних — прожитковий мінімум;
  • для пенсіонерів — дві пенсійні виплати померлого;
  • для військових пенсіонерів — три пенсії, але не менше 15 140 грн.

Якщо поховання проводилося за кошт держави, допомога не виплачується. Якщо смерть сталася за кордоном, подати документи можна в будь-який час після їх легалізації — строків для звернення немає. 

У ситуаціях, коли людина загинула на окупованій території або в зоні бойових дій, факт смерті встановлюється через суд за місцем проживання заявника. Судовий збір за такі справи не стягується.

Чому можуть відмовити у виплатах

Найчастіше відмовляють через:

  • неточності у персональних даних;
  • неправильні банківські реквізити (IBAN);
  • відсутність підтвердження витрат на ритуальні послуги;
  • відсутність перекладу або апостиля на іноземних документах.

Юрист радить подавати копії документів, а оригінали залишати собі.

Раніше ми писали, що пенсіонери можуть отримати доплату, якщо їхній страховий стаж перевищує встановлений мінімум. Надбавка додається за кожен додатковий рік стажу.

Також ми розповідали, що розмір пенсії в Україні формують тривалість стажу, заробіток людини та середня зарплата по країні. Для громадян похилого віку держава також визначає мінімальні й максимальні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму.

виплати гроші соцвиплати допомога соціальна допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації