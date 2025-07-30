Инструкторы в военных вузах будут получать доплаты — о каких суммах идет речь

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ежемесячное дополнительное вознаграждение инструкторско-преподавательскому составу. Изменения коснутся преподавателей высших военных учебных заведений и их структурных подразделений.

Об этом говорится в карточке законопроекта № 13320 на сайте Верховной Рады.

Реклама

Читайте также:

Авторы инициативы отметили, что в период действия военного положения в Украине военнослужащие, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), получают ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен.

В то же время такая выплата не предусмотрена для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений (ВУЗов) и их структурных подразделений, несмотря на то, что они осуществляют аналогичную подготовку военнослужащих, в частности курсантов, офицеров, призванных по мобилизации, а также сержантов и солдат с высшим образованием.

Что изменится

Народные депутаты новым законом расширили список должностей, которые будут иметь право на доплаты. Речь идет о руководителях и преподавателях-инструкторах в учебных центрах, подразделениях и высших военных заведениях:



"военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), а также высших военно-учебных заведениях и их структурных подразделениях, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) на условиях, в размерах и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины".



Поэтому размер доплат будет зависеть от уровня подготовки, квалификации преподавателей и будет определяться Кабинетом министров.

Ожидается, что принятие этого законопроекта позволит:

обеспечить равенство дополнительных вознаграждений за аналогичные служебные обязанности военнослужащим, занимающим должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях) и военнослужащим, инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений;

повысить мотивацию военнослужащих инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений к профессиональному росту;

устранить социальную несправедливость среди военнослужащих, которые выполняют одинаковые функции;

способствовать качественной подготовке военнослужащих в пределах ВУЗов.

Таким образом, по мнению инициаторов изменений, принятие законопроекта будет способствовать повышению обороноспособности Украины.

Когда начнут начислять доплаты

Закон подписал президент Украины Владимир Зеленский 29 июля 2025 года. Документ вступит в силу через месяц после его опубликования. После этого у Кабмина будет месяц, чтобы обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.

Ранее мы писали, что в Украине планируют существенно пересмотреть уровень зарплат для военнослужащих, которые служат в тылу. Минимальная выплата для таких бойцов должна вырасти как минимум до 50 тысяч гривен.

Также узнавайте, какие выплаты положены украинцам, проходящим БОВП.