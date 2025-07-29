Зарплати військовим можуть підвищити - Руслан Горбенко

Українські бійці на фронті. Фото: mil.gov.ua

В Україні планують суттєво переглянути рівень зарплат для військовослужбовців, які служать у тилу. Мінімальна виплата для таких бійців має зрости щонайменше до 50 тисяч гривень.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

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Горбенко наголосив, що нинішній рівень оплати праці в ЗСУ є несправедливим. Зараз військові у тилу отримують близько 20 тисяч гривень на місяць, тоді як на передовій ця сума може коливатись від 100 до 200 тисяч, залежно від завдань.

Зокрема, оператори дронів, які перебувають на передових позиціях 30 днів, додатково отримують премію в 100 тисяч гривень.

"Що стосується справедливості, то дійсно, від військових є велике зауваження, коли триває ротація або перебування на злагодженні військової частини, то військові в тилу отримують лише 20 тисяч гривень. І це питання вже порушив президент, тому що запит військових — підвищити цю "мінімалку" хоча б до 50 тисяч гривень", — додав Горбенко.

Нардеп зазначив, що вже є запит від самих військовослужбовців щодо підвищення мінімальних виплат. За його словами, окрім 50 тисяч гривень для рядового складу, сержанти мають отримувати не менше 70 тисяч, а молодші офіцери — від 75 до 80 тисяч гривень.

"Якщо говорити про гідний рівень оплати, на який орієнтується президент, то це стандарти НАТО. Військовослужбовці країн Альянсу, навіть не беручи участі в бойових діях, отримують від €2300 на місяць. І ми маємо прагнути до цього рівня", — зазначив Горбенко.

За словами депутата, президент уже порушив питання про необхідність підвищення зарплат для армії. Це рішення має не лише покращити матеріальне становище військових, а й стати ще одним кроком на шляху до інтеграції в європейський безпековий простір.

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