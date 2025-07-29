Зарплаты военным могут поднять - Руслан Горбенко

Украинские бойцы на фронте. Фото: mil.gov.ua

В Украине планируют существенно пересмотреть уровень зарплат для военнослужащих, которые служат в тылу. Минимальная выплата для таких бойцов должна вырасти как минимум до 50 тысяч гривен.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE.

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Горбенко отметил, что нынешний уровень оплаты труда в ВСУ является несправедливым. Сейчас военные в тылу получают около 20 тысяч гривен в месяц, тогда как на передовой эта сумма может колебаться от 100 до 200 тысяч, в зависимости от задач.

В частности, операторы дронов, которые находятся на передовых позициях 30 дней, дополнительно получают премию в 100 тысяч гривен.

"Что касается справедливости, то действительно, от военных есть большое замечание, когда идет ротация или идет пребывание на слаживании воинской части, то военные в тылу получают только 20 тысяч гривен. И этот вопрос уже поднял президент, потому что запрос военных — поднять эту "минималку" хотя бы до 50 тысяч гривен", — добавил Горбенко.

Нардеп отметил, что уже есть запрос от самих военнослужащих по повышению минимальных выплат. По его словам, кроме 50 тысяч гривен для рядового состава, сержанты должны получать не менее 70 тысяч, а младшие офицеры — от 75 до 80 тысяч гривен.

"Если говорить о достойном уровне оплаты, на который ориентируется президент, то это стандарты НАТО. Военнослужащие стран Альянса, даже не участвуя в боевых действиях, получают от €2300 в месяц. И мы должны стремиться к этому уровню", — отметил Горбенко.

По словам депутата, президент уже поднял вопрос о необходимости повышения зарплат для армии. Это решение должно не только улучшить материальное положение военных, но и стать еще одним шагом на пути к интеграции в европейское пространство безопасности.

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